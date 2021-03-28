Источник материала: UDF



Андрей Селюн. Скриншот видео МВД

«В ходе личного досмотра найдены газовый и сигнальный пистолеты, патроны, лазерная указка и складной нож», — рассказали в ведомстве.

«Ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности. По данному факту выясняются все обстоятельства», — рассказали в МВД.





Фото из документов Павла Селюна

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Задержанный с «оружием» в Минске — брат-близнец осужденного и казненного Павла Селюна Активисты из Вилейки узнали задержанного и сообщили правозащитникам.

На «покаяльном видео» мужчина утверждает, что этот набор ему для того, чтобы защищаться, и сам он никогда не участвовал в несанкционированных массовых мероприятиях. Активисты из Вилейки узнали задержанного и сообщили правозащитникам, что это— брат-близнец приговоренного к смертной казни в 2013 годуspring96.org.Также на «покаяльном видео» демонстрируют якобы на телефоне задержанного подписки на «декструктивные телеграм-каналы», три из которых — свежие. Подписки на них датированы одним временем — в 12:41. мужчина утверждает, что подписан на телеграм-каналы [не уточняется на какие] для того, чтобы «следить, как сложились судьбы людей, которых репрессировали».12 июня 2013 года Гродненский областной суд признал 23-летнего студента истфака БГУ Павла Селюна виновным по четырем статьям Уголовного кодекса: Убийство двух лиц, совершенное с особой жестокостью; кража; надругательство над трупами; хищение личных документов. До этого молодой человек не имел судимостей. Свои действия он объяснил ревностью. Убитые — его жена и ее любовник, которых он застал в одной квартире. По совокупности преступлений суд первой инстанции приговорил Павла к исключительной мере наказания-расстрелу.4