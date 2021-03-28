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В феврале рекордно упали реальные пенсии. Их рассчитывают с поправкой на инфляцию
Источник материала: Tut.by
В Беларуси в феврале реальные пенсии упали на 1,9% к январю, следует из данных Белстата. Эти выплаты рассчитывают с поправкой на рост цен на товары и услуги. Напомним, в феврале годовая инфляция
В феврале этого года реальные пенсии упали на 1,9% к январю. Для сравнения: в первом месяце этого года
Напомним, в 2020 году реальные пенсии падали 8 месяцев из 12. Рост был только в мае, июле, августе, декабре. Трудовые пенсии в прошлом году
В феврале этого года заметно
Как пенсионерам обещают пенсии в 40% от средней зарплаты по стране
Пенсии в минувшей пятилетке (как и на нынешнюю) планировали поднять и удержать на уровне 40% от средней зарплаты. К этой планке чиновники стремятся последние годы, но взять эту высоту если и удается, то в отдельные месяцы. Сейчас ни Минтруда, ни Белстат не публикуют на постоянной основе (ежемесячно), как было ранее, данные о среднем размере пенсий по возрасту (только средних назначенных). Если взять в расчет
В марте этого года в Минтруда решили
Согласно
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Напомним, в феврале годовая инфляция разогналась до 8,7% годовых.
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