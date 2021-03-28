Бодибилдер лета-2020: «Я плачу, когда читаю новости из Беларуси»

Источник материала: Салiдарнасць

Случчанин Денис Гутковский получил известность в жаркие дни августа прошлого года. Обращался к силовикам (на 1,5 млн просмотров и «уголовку»), помогал раненым после выборов, бастовал.

Как и многие белорусы, Гутковский в итоге был вынужден покинуть страну. Трибуна нашла героя лета-2020 в Польше. Предлагаем избранное из его монолога для Трибуны .





– Первый раз меня пригласили в милицию еще до выборов. Формулировка грозящей мне статьи звучала примерно так: «Организация и призывы к действиям, несущим угрозу здоровью и жизни представителей органов правопорядка». После этого понял, что в покое меня уже не оставят. Против меня возбудили уголовное дело.

Что за ним стоит? Одно из моих обращений, где громко звучали фразы в сторону сотрудников милиции. Там я дал характеристику их работе, сравнивал их действия с бандитскими. Понимаете, даже рецидивистов и блатных сейчас не прессуют так, как прессуют простых граждан, осмелившихся записать какое-то обращение или просто поставить лайк. Разве это демократия?

После того обращения я записал еще одно, и оно собрало около полутора миллионов просмотров. Это было обращение к силовикам всех структур, ведомств и подразделений. Изначально был удивлен тому, что обращение так разошлось, но потом принял это за данность. Значит, столько людей интересуются нашей национальной бедой. Кроме того, был рад, что соотечественники меня слышат и я могу до них достучаться, а значит, внести свою лепту в общее дело протеста.

Если после просмотра того видео хотя бы у 10-20 силовиков что-то щелкнуло в голове, они стали бить не так сильно или их пули пролетели мимо – тогда, наверное, все было не зря. Я как обычный гражданин делал что мог, не брал на себя роль лидера. Я простой протестующий, такой же, как все остальные, положивший все на алтарь свободы.

Меня начали узнавать на митингах, тихари снимали прямо в лицо. Но я не мог и не собирался останавливаться, потому что думал, что так поступает каждый, считал, что бороться надо до конца, что до попадания в тюрьму должен сделать все, что могу, хотя бы в плане личного примера забастовки и призывов к ней. Мне приходилось скрываться, ночевал у знакомых. Они говорили: «Хватит, ты сделал более чем достаточно, пусть бы остальные сделали хоть четверть от этого». Долго терпел, но где-то в конце сентября понял, что надо уезжать.

Сейчас мне пишут в Instagram: «Денис, что же вы уехали, раз собирались идти до конца?». Видимо, людям хотелось видеть, что со мной случится. Они для меня – как зрители из фильма «Шоу Трумэна»: для них чем страшнее трагедия, тем интереснее. Но я не артист, и, наверное, своей стране нужен живой и на свободе. А из-за моих проблем с дыханием в тюрьме от меня было бы очень легко избавиться – просто не дать мне лекарство от астмы.

***

Сочувствующие люди помогли мне и девушке сделать приглашения и визы, и мы уехали в Варшаву. Пока держимся, живые и на свободе.

Сначала сняли койки в хостеле, друзья одолжили денег на первое время. Было сложно – чужая страна, чужие люди и новый язык. Первое время даже не знал, как купить талон в автомате на остановке.

Нашел работу. Вначале оказался на стройке, трудился подсобным рабочим по 12 часов. Это были тяжелые работы, погрузочные, в результате обострились проблемы со здоровьем. Ушел на другую стройку, где работало много белорусов, большинство из них тоже уехали после выборов. Меня там сразу же узнали. Работал на улице, приходилось дышать строительной пылью, плюс это была осень, дожди и ветра. Сильно обострилась астма. Приходилось покупать лекарства, а для этого надо идти за рецептом к врачу, прием врача тоже платный.

Мы в Польше являемся гастарбайтерами, и в этом качестве тут сложно рассчитывать на комфортную и уютную работу, тут будет тяжелый физический низкооплачиваемый труд.

Мой товарищ, видя, как я мучаюсь, отдал мне свой автомобиль, чтобы мне не приходилось по три часа добираться на объект. До сих пор выплачиваю рассрочку за эту машину, но она мне облегчила жизнь. К сожалению, из-за здоровья пришлось уйти со стройки, пошел в доставку еды. Теперь со здоровьем стало полегче, но я должен за автомобиль, должен людям, которые мне помогли. Все это накапливалось и в какой-то момент достигло своего апогея – не мог заплатить за квартиру, боялись, что останемся на улице.

В тот момент я познакомился с Сергеем Дылевским. Он сам нашел меня в Instagram, я был очень удивлен. Для меня Дылевский – настоящий лидер, который вывел людей на забастовку и не вернулся к станкам, в отличие от большинства других рабочих. Приятный парень, добрейшей души человек. Понимая все мои проблемы, он однажды набрал меня и предложил помочь, завел меня за руку в [фонд] «Беларусский дом». Там я и увидел себя на фото с протестов. В тот момент ситуация была патовая, и я не отказался принять помощь.

***

Как и многие мои соотечественники, я плачу, когда читаю новости из Беларуси. Мне больно и досадно от того, что до сих пор творится весь этот беспредел, от бахвальства и бравады силовиков и властей, от того, что они творят беззаконие, которое остается безнаказанным. А еще я чувствую разочарование из-за того, что большинство людей заняло позицию наблюдателей, зрителей «Шоу Трумэна».

Некоторые люди вообще перестали смотреть новости, потому что у них душа болит и они не способны ничего изменить. А куда же деть физическую и душевную боль тех, кто находится в тюрьмах и от такого же отчаяния просто режет себе вены? От всего этого мне еще больнее, не знаю, что делать.

Меня не покидает мысль вернуться в Беларусь, сесть в тюрьму и отдать себя на растерзание силовикам – мне ведь пишут об этом, клянутся, что меня придется хоронить. Я бы, возможно, решился на это, если бы хотя бы процентов на 80 был уверен, что тогда назавтра на «Беларуськалии» ребята соберутся и уйдут в стачку. Но принести бесполезную жертву я пока не готов.

Я не аналитик и не умею делать прогнозы. Но даже чисто логически я понимаю: то, что сейчас происходит в стране, ненормально, и в таком виде это долго продолжаться не может.