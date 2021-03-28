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Как в Минске задержали журналиста из Германии: Доставили в участок, заставили разблокировать мобильник
28.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Накануне в белорусской столице также был задержан журналист DW Николас Коннолли.
Это произошло в районе площади Бангалор, где накануне в разное время
Николаса Коннолли отпустили через пять часов, после того как в участок приехал посол ФРГ.
По словам журналиста, силовики заставили его разблокировать мобильный телефон и в присутствии посла показать им несколько сделанных фото. В случае отказа ему грозили арест, конфискация мобильных телефонов и оборудования.
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Как в Минске задержали журналиста из Германии: Доставили в участок, заставили разблокировать мобильник
Накануне в белорусской столице также был задержан журналист DW Николас Коннолли, который был аккредитован.
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