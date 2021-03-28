Как в Минске задержали журналиста из Германии: Доставили в участок, заставили разблокировать мобильник

Источник материала: Салiдарнасць

Накануне в белорусской столице также был задержан журналист DW Николас Коннолли.





Это произошло в районе площади Бангалор, где накануне в разное время были задержаны и другие журналисты . Как сообщает DW , их корреспондент был задержан, несмотря на предъявленный паспорт гражданина Германии, официальную аккредитацию и надпись «Пресса» на жилете.

Николаса Коннолли отпустили через пять часов, после того как в участок приехал посол ФРГ.

По словам журналиста, силовики заставили его разблокировать мобильный телефон и в присутствии посла показать им несколько сделанных фото. В случае отказа ему грозили арест, конфискация мобильных телефонов и оборудования.