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Мир перешел на летнее время

28.03.2021 10:41 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сегодня ночью весь мир, который жил по зимнему времени (в том числе все, кроме России, соседи Беларуси), перешли на летнее время.

Мир перешел на летнее время
Иллюстрация pixabay.com

Переход произошел в два часа ночи — стрелки часов были переведены на час вперед.

Интересно, что, в частности страны ЕС, сделали это, скорее всего, в последний раз — в марте 2019-го Европарламент одобрил отказ от перехода на летнее и зимнее время.

Отметим, что Беларусь отказалась от перехода на сезонное время в 2011-м. Принятое решение было принято для того, чтобы иметь согласованную с партнерами по Таможенному союзу систему исчисления времени. Окончательное прешение было оформлено в 2014-м.

 

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Сегодня ночью весь мир, который жил по зимнему времени (в том числе все, кроме России, соседи Беларуси), перешли на летнее время.
 
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