Мир перешел на летнее время

Сегодня ночью весь мир, который жил по зимнему времени (в том числе все, кроме России, соседи Беларуси), перешли на летнее время.



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Переход произошел в два часа ночи — стрелки часов были переведены на час вперед.

Интересно, что, в частности страны ЕС, сделали это, скорее всего, в последний раз — в марте 2019-го Европарламент одобрил отказ от перехода на летнее и зимнее время.

Отметим, что Беларусь отказалась от перехода на сезонное время в 2011-м. Принятое решение было принято для того, чтобы иметь согласованную с партнерами по Таможенному союзу систему исчисления времени. Окончательное прешение было оформлено в 2014-м.