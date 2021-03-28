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Мир перешел на летнее время
Источник материала: Навiны
Сегодня ночью весь мир, который жил по зимнему времени (в том числе все, кроме России, соседи Беларуси), перешли на летнее время.
Переход произошел в два часа ночи — стрелки часов были переведены на час вперед.
Интересно, что, в частности страны ЕС, сделали это, скорее всего, в последний раз — в марте 2019-го Европарламент одобрил отказ от перехода на летнее и зимнее время.
Отметим, что Беларусь
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Сегодня ночью весь мир, который жил по зимнему времени (в том числе все, кроме России, соседи Беларуси), перешли на летнее время.
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