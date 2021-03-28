«Пить не могу — и не пить не могу». Алкоголик о том, как дважды умирал в больнице (видео)

Источник материала: Onliner У героя нового выпуска «Без лица» почти успешная история. Он уже пережил своих родителей и многих кентов-друзей. Хотя не раз мог легко опередить всех и отправиться на тот свет первым. Эта история противопоказана всем любителям легких и коротких решений. Зато дарит надежду даже тем, у кого больше не осталось сил.

— Вся семья была употребляющая. Когда мне было 10 лет, мама зарезала батьку и села. Свой первый алкоголь я выпил в 12 лет. В 14 был уже торговцем порно в своей школе. Меня окружала братва, на кармане всегда были деньги. Рядом была и выпивка — я никогда не отказывался от нее.

Постепенно сложилась компания. Модными были бригады, бригадиры, ларьки с бухлом на остановках… Я этим не увлекался. Промышлял поддельными печатями. Потом с людьми из Серебрянки торговали тушенкой, берцами, пригнали фуру арбузов как-то — коммерсанты такие. Но копейка была, а трезвых дней — почти нет.

Вместе с пристрастием по наследству батька передал мне язву. Я же пил все подряд: начинали с благородных напитков, а заканчивали «чернилами». В 23 года лопнула двенадцатиперстная кишка. Кровь пошла в желудок… Скорая приехала, когда уже ноги стали холодеть. Кровь влили, стало легче. Согласился на операцию. Врачи спрашивали, как в таком возрасте такая язва развивалась. Я рассказывал про батьку, умалчивая, что перед этим бочку вина выпил. После операции зашел врач и весело сказал: «Мы все повырезали, почистили, будешь пить как молодой».

Я и стал. Пью — и ничего не болит. Красота!

После очередного запоя лопается поджелудочная. Очнулся на операционном столе, и впервые пришло осознание: я алкоголик. Надо что-то делать.

Год не пил, а потом опять. В 25 лет заработал психоз, пошли тяжелые отходняки. Начал мыкаться по работам, чередуя их с запоями.

В 30 лет я попал в психиатрическую больницу. Не помню как. Просто очнулся привязанный к кровати. Таблетки, еда, психологи… Там мне предложили подшиться. Но на первом же корпоративе мне сообщили, что одна рюмка ничего плохого не сделает. И понеслось. Опять небольшие и большие запои. Увольнения.

Снова очнулся в реанимации. Мне сообщили, что у меня алкогольная энцефалопатия. И что я попал в 2% выживших. Лежал в больнице полгода, собирая текущие слюни и сопли. В 33 года!

Потом пришел домой с мамой под ручку, посмотрел на себя в зеркало и рассердился. Начал с того, что отшил всех пьющих кентов и начал делать зарядку. Попались хорошие врачи, логопед вернул речь.

Нашел новую работу. Через полгода еду в санаторий. В голове уверенность: все позади. Там попадаю в компанию, они ведут меня в баню. И опять понеслось.

Встретил девчонку, она ходила на кружки анонимных алкоголиков. Мы начали бухать с ней. Я, почти парализованный, и она, лишенная материнства. Бухаем и ни о чем не думаем. Потом она решила ехать в «Новинки» зашиваться. И у нас начался новый этап — цепляясь друг за друга, мы стали вылезать из пропасти.

Женились. Она родила мне сына. Пошел быт. Я не пил и был снова уверен, что алкоголизм в прошлом. Жена продолжала ходить в «анонимные алкоголики», а я считал себя уже «одаренным» и прошедшим через все круги ада. У меня реанимаций одних было несколько — зачем мне еще анонимные алкоголики?

Но жизнь рассыпалась. Я заметил, что не пью «на зубах». Это когда хочется, но ты держишься. В результате — злоба, раздражение, ненависть. Потом плохой сон. Слезы жены и развод.

Я не понимал: почему? Не пил, не курил, работал. Но все сопровождалось эмоциональной нестабильностью. Я пошел в «анонимные алкоголики». Увидел их радость: чего вы такие довольные? А мне сразу поставили диагноз бесплатно: физическая и эмоциональная трезвость — не одно и то же.

Потом я начал заниматься спортом и почувствовал наконец эмоции. В процессе моего выздоровления мои родственники потихоньку умирать стали, друзья. Мама ушла. Меня вытягивала из реанимации, а сама спилась.

А я поменял свой образ жизни, питание, привычки и наконец принял действительность. Ее важный компонент, которого у меня не было, — общение.

А для новых выпусков программы «Без лица» мы ищем:

жиголо и содержанку;

мужчину, который работает вебкам-моделью;

того, кто был в рабстве.

Если это вы или ваш знакомый, пишите Игорю на почту id@onliner.by или стучите в Telegram/Instagram @Dzemiankou. Если же вы хотите рассказать какую-то интересную жизненную историю, но по понятным причинам не готовы открыть свое лицо, тоже пишите!

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