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В Беларуси к вылизывающей режим прессе могут приставить телохранителей
Источник материала: АФН
Белорусские власти намерены приставить телохранителей к тем, кто представляет интересы страны, включая журналистов и сотрудников силового блока.
Как заявил в эфире зомбоящика заместитель госсекретаря Совета безопасности страны Александр Рахманов, такая поправка может быть принята в закон о госзащите.
По словам Рахманова, по решению МВД на таких людей будут распространяться дополнительная защита, «которая позволит сберечь и их здоровье, и их жизнь, и их имущество от любых преступных посягательств».
Представитель Совбеза отметил, что в законе предусмотрены различные меры, «начиная от физической защиты и вплоть до легендирования их данных», а также изменение внешности.
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Белорусские власти намерены приставить телохранителей к тем, кто представляет интересы страны, включая журналистов и сотрудников силового блока.
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