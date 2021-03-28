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В Беларуси к вылизывающей режим прессе могут приставить телохранителей

28.03.2021 10:57 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Белорусские власти намерены приставить телохранителей к тем, кто представляет интересы страны, включая журналистов и сотрудников силового блока.

Как заявил в эфире зомбоящика заместитель госсекретаря Совета безопасности страны Александр Рахманов, такая поправка может быть принята в закон о госзащите.

По словам Рахманова, по решению МВД на таких людей будут распространяться дополнительная защита, «которая позволит сберечь и их здоровье, и их жизнь, и их имущество от любых преступных посягательств».

Представитель Совбеза отметил, что в законе предусмотрены различные меры, «начиная от физической защиты и вплоть до легендирования их данных», а также изменение внешности.

 
 
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Белорусские власти намерены приставить телохранителей к тем, кто представляет интересы страны, включая журналистов и сотрудников силового блока.
 
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