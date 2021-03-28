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В Витебске предложили наградить Лукашенко звездой Героя

28.03.2021 10:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Предложение о присвоении Александру Лукашенко звания Героя Беларуси поступило на прямую телефонную линию Витебского облисполкома от некоего ветерана.


Звезда Героя Беларуси. Фото newsgomel.by

— С позиции прожитых лет, а я прошел войну, анализирую, что изменилось за годы создания независимого и суверенного государства. Так ведь сделано очень многое по всем направлениям, повысился и уровень жизни. Несомненно, наш президент по праву заслуживает присвоения ему звания Героя Беларуси, — приводятся слова жителя Витебска в телеграм-канале облисполкома.

При этом не уточняется, ветераном каких боевых действий является инициатор награждения Лукашенко высшей государственной наградой Республики Беларусь.

Первым, однако, предложил назвать Александр Лукашенко Героем Беларуси начальник Минского аэроклуба ДОСААФ Николай Мочанский, это предложение прозвучало во время последнего Всебеларусского народного собрания.

На данный момент звание Героя Беларуси присвоено 11 людям, в живых из них только 4 человека. Двоим белорусам это звание было присвоено посмертно.
 
Теги: Витебск
 
 
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Предложение о присвоении Александру Лукашенко звания Героя Беларуси поступило на прямую телефонную линию Витебского облисполкома от некоего ветерана.
 
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