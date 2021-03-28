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Арестован на год без суда. Статкевичу продлили срок содержания под стражей до конца мая
Источник материала: UDF
Фото Надежды Бужан, nn.by
До этой даты фактически политик как минимум будет один год под арестом без суда.
Марина Адамович пишет, что Николай Статкевич «в каждом письме выражает поддержку достойным и смелым белорусам»,
Статкевича задержали 31 мая 2020 года, когда он ехал на пикет Сергея Тихановского. Позже его обвинили в подготовке массовых беспорядков (ч. 2 ст. 293 УК).
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Политика задержали 31 мая 2020 года, когда он ехал на пикет Сергея Тихановского.
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