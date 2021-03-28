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Арестован на год без суда. Статкевичу продлили срок содержания под стражей до конца мая

28.03.2021 11:01 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Арестован на год без суда. Статкевичу продлили срок содержания под стражей до конца мая
Фото Надежды Бужан, nn.by
Жена Николая Статкевича Марина Адамович в своем фейсбуке сообщила, что срок содержания под стражей Николая Статкевича продлили до 29 мая, политик начал знакомиться с материалами уголовного дела.

До этой даты фактически политик как минимум будет один год под арестом без суда.

Марина Адамович пишет, что Николай Статкевич «в каждом письме выражает поддержку достойным и смелым белорусам», сообщает «Радыё Свабода».

Статкевича задержали 31 мая 2020 года, когда он ехал на пикет Сергея Тихановского. Позже его обвинили в подготовке массовых беспорядков (ч. 2 ст. 293 УК).
 
 
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Политика задержали 31 мая 2020 года, когда он ехал на пикет Сергея Тихановского.
 
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