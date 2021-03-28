Источник материала: UDF



Фото Надежды Бужан, nn.by

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Арестован на год без суда. Статкевичу продлили срок содержания под стражей до конца мая Политика задержали 31 мая 2020 года, когда он ехал на пикет Сергея Тихановского.

До этой даты фактически политик как минимум будет один год под арестом без суда.пишет, что«в каждом письме выражает поддержку достойным и смелым белорусам»,«Радыё Свабода».Статкевича задержали 31 мая 2020 года, когда он ехал на пикет. Позже его обвинили в подготовке массовых беспорядков (ч. 2 ст. 293 УК).