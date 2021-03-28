Источник материала: UDF



Скорая помощь. Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com

«Жена довела своими сообщениями, все плохо», — признался артист в беседе с журналистами.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Жена довела»: Известного артиста экстренно госпитализировали после позора на всю страну Недавно в эфире шоу «Пусть говорят» жена Марка Горонка сделала ужасающие заявления.

Недавно в эфире шоу «Пусть говорят» женасделала ужасающие заявления. Анна выложила на всю страну подноготную семейных конфликтов, обвинив знаменитого супруга в изменах, пьяных выходках и агрессивном поведении. Ссора с супругой серьезно отразилась на здоровье 47-летнего актера. Звездный мужчина был экстренно госпитализирован среди ночи со страшными болями в груди. Марк Горонок получил неутешительный диагноз — обширный инфаркт.Мужчина утратил возможность полноценно двигать правой рукой, поэтому даже не может самостоятельно принимать пищу. Медики называют состояние актера тяжелым. Тем не менее Марк Горонок искренне рассчитывает, что сможет поправить здоровье и вернуться к нормальной жизни после выписки из больницы.Артиста больно ранили слова, которые произнесла его супруга на телевидении, заручившись поддержкой сомнительных свидетелей. Именно поведение избранницы и привело его на больничную койку, как считает актер. По словам мужчины, его поняли неправильно, а смешали с грязью безосновательно. Марк Горонок полагает, что жена просто захотела подзаработать на бытовых конфликтах в семье и крушении брака, поэтому и решилась говорить о нем отвратительные вещи.