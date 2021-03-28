Источник материала: UDF



Кадр из фильма «Морозко»

«Я почтовый ящик не спущусь проверить без макияжа. У меня очень хороший косметолог», — призналась Наталья Седых в интервью. Время от времени врач делает знаменитости уколы гиалуроновой кислоты.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Исколотая шприцами звезда «Морозко» показала лицо Милая и очаровательная Настенька из фильма «Морозко» в свое время стала идеалом женской красоты.

Милая и очаровательная Настенька из фильма «Морозко» в свое время стала идеалом женской красоты всего СССР. Образ доброй, покладистой и скромной девушки полюбился зрителям на долгие годы. Сейчас актрисе Наталье Седых, которая исполнила роль Настеньки, уже 72 года. Несмотря на возраст, артистка уделяет повышенное внимание внешнему виду и чувствует себя замечательно.Звезда умело демонстрирует достоинства внешности, появляясь на телевидении. На днях Наталья Седых снялась в передаче "Ты не поверишь" канала НТВ. Актриса не только показала лицо, но и поделилась методами, которые помогают ей выглядеть моложе.Напомним, получив всесоюзную славу, Наталья Седых вышла замуж за композитора Виктора Лебедева. Много лет супругам приходилось поддерживать брак на расстоянии, так как актриса играла в Большом театре, а ее избранник работал в Санкт-Петербурге. Однажды звезда фильма «Морозко» стала свидетельницей неверности мужа — благоверный изменял ей в супружеской спальне.