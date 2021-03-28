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Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов ГУБОПиК

28.03.2021 11:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 мар – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов ГУБОПиК МВД с 30-летием подразделения, об этом в воскресенье сообщила пресс-служба главы государства.

По словам президента, история управления тесно связана со становлением и развитием системы нацбезопасности.

"Вы эффективно очищали страну от банд, решительно противостояли попыткам криминализировать экономику и растащить страну", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что ГУБОПиК является прочным заслоном оргпреступности, экстремизма и проявлениям социальной вражды.

Лукашенко выразил уверенность, что опытная команда профессионалов и патриотов Отечества и в дальнейшем будет делать все возможное для того, чтобы защищать конституционный строй и жизнь граждан.

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Теги: Минск
 
 
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Глава государства отметил, что управление является надежным заслоном организованной преступности и экстремизма.
 
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