Судьи не заметили гол Роналду на последней минуте при счете 2:2. Португалец был в ярости

Судьи матча между сборными Сербии и Португалии допустили грубейшую ошибку, не заметив гол Криштиану Роналду на последней минуте матча.

При счете 2:2 Роналду прокинул мяч мимо вратаря, а соперник смог остановить его только за линией ворот. Криштиану побежал праздновать гол, но судья не остановил игру.

Португалец яро спорил с арбитром, за что в итоге получил желтую карточку. После этого судья завершил матч, а Роналду, сорвав капитанскую повязку, ушел в подтрибунное помещение.