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Судьи не заметили гол Роналду на последней минуте при счете 2:2. Португалец был в ярости
Источник материала: Tut.by
Судьи матча между сборными Сербии и Португалии допустили грубейшую ошибку, не заметив гол Криштиану Роналду на последней минуте матча.
При счете 2:2 Роналду прокинул мяч мимо вратаря, а соперник смог остановить его только за линией ворот. Криштиану побежал праздновать гол, но судья не остановил игру.
Португалец яро спорил с арбитром, за что в итоге получил желтую карточку. После этого судья завершил матч, а Роналду, сорвав капитанскую повязку, ушел в подтрибунное помещение.
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Судьи матча между сборными Сербии и Португалии допустили грубейшую ошибку, не заметив гол Криштиану Роналду на последней минуте матча.
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