В ходе протестов в Мьянме за один день убили более 100 человек, среди жертв есть дети

Представители вооруженных сил убили по меньшей мере 114 человек в городах Мьянмы в ходе протестов против военной хунты, захватившей власть в стране. Такие данные по состоянию на 21:30 по местному времени (18:00 по минскому) 27 марта приводит meduza.io со ссылкой на издание Myanmar Now.



Фото: discover24.ru.

27 марта, когда военные Мьянмы отмечали День вооруженных сил, жители разных городов вышли на улицы, протестуя против военной диктатуры. Военные применили оружие против протестующих в более чем 40 городах страны.

В частности, 27 человек убили в округе Янгон, еще 40 человек — в округе Мандалай. Как отмечает Myanmar Now, в городе Мейтхила убили 13-летнюю девочку, а в округе Сикайн -- 13-летнего подростка.

Это один из самых кровавых дней в Мьянме после захвата власти военными. Представители США осудили ужасающее насилие в Мьянме. Власти Великобритании заявили, что вооруженные силы «опозорили» себя.

В ходе протестов в Мьянме, которые начались после государственного переворота 1 февраля, в городах страны убили более 400 человек.

Между тем, напомним, 26 марта замминистра обороны России Александр Фомин провел переговоры с лидером военной хунты Мьянмы, генералом Мин Аун Хлаином, а на следующий день принял участие в военном параде, приуроченном к Дню вооруженных сил Мьянмы. В Минобороны РФ заявили, что Россия и Мьянма хотят «углубить военное и военно-техническое сотрудничество в духе стратегического партнерства». Россия считается вторым крупнейшим поставщиком оружия в Мьянму после Китая.