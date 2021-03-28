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Роналду прокомментировал скандальный эпизод в матче с Сербией

28.03.2021 11:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду выступил с заявлением после скандального эпизода в матче квалификации чемпионата мира 2022 года с Сербией (2:2).

Как передает "Чемпионат", об этом он написал в своем Instagram.

"Быть капитаном сборной Португалии - одна из самых больших гордостей и привилегий в моей жизни. Я всегда отдаю для своей страны все, и это никогда не изменится. Но бывают трудные времена, особенно когда мы чувствуем, что страдает целая нация. Поднимите голову и примите следующий вызов прямо сейчас! Давай, Португалия!" - отметил Роналду.

На 3-й добавленной ко второму тайму минуте Роналду пробил из пределов штрафной, один из защитников сборной Сербии ногой чудом вытащил мяч с ленточки. Португальские футболисты сигнализировали судье, что мяч пересек линию ворот, однако рефери гол не засчитал. За возмущение решением арбитра Роналду получил желтую карточку. После этого португальский форвард бросил капитанскую повязку на поле.
 
 
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду выступил с заявлением после скандального эпизода в матче квалификации чемпионата мира 2022 года с Сербией (2:2).
 
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