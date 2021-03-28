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Дело белорусского бизнесмена Воробья: Украина ищет управленца активами

28.03.2021 11:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Национальном агентстве Украины по выявлению, поиску и управлению активами, полученными от коррупции и других преступлений заявили о старте открытого конкурса для определения юридического или физического лица, которое сможет управлять арестованными активами «Прикарпатзахидтранса». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Конкурс на управление компанией, контролирующей контрольный пакет акций в Беларуси был объявлен после того, как Высший антикоррупционный суд Украины подтвердил законность ареста активов, рассмотрев жалобу собственников «Прикарпатзахидтранса» - белорусского «Нефтяного завода» Николая Воробья (51% акций) и Swiss International Trading Partners. AG (49%) Анатолий Шефер.

В рамках конкурса указали набор активов, которыми новый управляющий будет управлять. Туда вошли: недвижимость, здания и сооружения, технологические объекты и линейные участки, которые непосредственно участвуют в обеспечении работы газопровода, проходящего через Закарпатье, Львов, Ровно, Житомир.
Стоит отметить, что по версии агентства конкурс рассчитан только на компании и индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию на деятельность по транспортировке нефти или нефтепродуктов по трубопроводам и имеют соответствующий опыт работы в этой сфере не менее 5 лет.

9 апреля будут определены победители конкурса, при этом каждый из участников должен будет предложить программу управления арестованными активами с прогнозируемыми операционными доходами и отчислениями в госбюджет по месяцам, а также с гарантиями того, что эти показатели будут обеспечены.
 
 
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В Национальном агентстве Украины по выявлению, поиску и управлению активами, полученными от коррупции и других преступлений заявили о старте открытого конкурса...
 
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