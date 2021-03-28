Беларусь предложила защищать права покупателей интернет-магазинов на территории ЕАЭС. Что это значит





Sputnik Беларусь. Об этом рассказал министр по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии Арман Шаккалиев, сообщает





По словам министра, за покупателей зарубежных интернет-магазинов вступилась Беларусь, которая предложила контролировать качество и безопасность товаров, которые поступают в страны — члены ЕАЭС из других стран.





Например, в случаях, когда одна и та же зубная паста, стиральный порошок одного и того же производителя в Европе может быть лучшего качества, нежели в странах ЕАЭС.





Несмотря на то что есть сложности с реализацией данной идеи, планируется провести эксперимент, по результатам которого будет принято окончательное решение по введению уведомительного порядка о соответствии продаваемого товара техрегламентам качества и безопасности ЕАЭС. Эксперимент продлится 1–2 года.