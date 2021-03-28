ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Беларусь предложила защищать права покупателей интернет-магазинов на территории ЕАЭС. Что это значит

28.03.2021 11:39 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Интернет-магазины, работающие не на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС), могут обязать сертифицировать свою продукцию в соответствии с техрегламентом союза.


 Об этом рассказал министр по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии Арман Шаккалиев, сообщает Sputnik Беларусь.

По словам министра, за покупателей зарубежных интернет-магазинов вступилась Беларусь, которая предложила контролировать качество и безопасность товаров, которые поступают в страны — члены ЕАЭС из других стран. 

Например, в случаях, когда одна и та же зубная паста, стиральный порошок одного и того же производителя в Европе может быть лучшего качества, нежели в странах ЕАЭС.

Несмотря на то что есть сложности с реализацией данной идеи, планируется провести эксперимент, по результатам которого будет принято окончательное решение по введению уведомительного порядка о соответствии продаваемого товара техрегламентам качества и безопасности ЕАЭС. Эксперимент продлится 1–2 года. 
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Интернет-магазины, работающие не на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС), могут обязать сертифицировать свою продукцию в соответствии с...
 
Новости дня
Новости разные
 
В ходе протестов в Мьянме за один день убили более 100 человек, среди жертв есть дети
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by