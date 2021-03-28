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Сборная Беларуси победила Эстонию в отборочном матче к ЧМ-2022
28.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Сборная Беларуси одержала победу в первом матче отборочного цикла чемпионата мира 2022 года над командой Эстонии.
Матч проходил на стадионе «Динамо» в Минске. Первый тайм прошел в равной борьбе и на гол эстонца Хенри Аниера белорусская команда ответила голом Виталия Лисаковича с пенальти.
На 55-й минуте встречи Аниер оформил дубль, однако дальше инициатива перешла к хозяевам. Сначала Юрий Кендыш сравнял счет на 64-й минуте, а затем на 81-й минуте Игорь Савицкий вывел хозяев вперед. Спустя еще две минуты Лисакович оформил дубль и установил окончательный счет встречи. 4:2, результативная победа сборной Беларуси.
Следующий матч отборочного цикла ЧМ-2022 сборная Беларуси проведет на выезде с командой Бельгии 30 марта.
Ранее стало известно, что
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Матч в Минске завершился победой хозяев со счетом 4:2.
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