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Сборная Беларуси победила Эстонию в отборочном матче к ЧМ-2022

28.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сборная Беларуси одержала победу в первом матче отборочного цикла чемпионата мира 2022 года над командой Эстонии.

Матч проходил на стадионе «Динамо» в Минске. Первый тайм прошел в равной борьбе и на гол эстонца Хенри Аниера белорусская команда ответила голом Виталия Лисаковича с пенальти.

На 55-й минуте встречи Аниер оформил дубль, однако дальше инициатива перешла к хозяевам. Сначала Юрий Кендыш сравнял счет на 64-й минуте, а затем на 81-й минуте Игорь Савицкий вывел хозяев вперед. Спустя еще две минуты Лисакович оформил дубль и установил окончательный счет встречи. 4:2, результативная победа сборной Беларуси.

Следующий матч отборочного цикла ЧМ-2022 сборная Беларуси проведет на выезде с командой Бельгии 30 марта.

Ранее стало известно, что сборная России победила Словению на своем поле в отборочном матче на чемпионат мира в Катаре.



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Теги: Минск
 
 
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Матч в Минске завершился победой хозяев со счетом 4:2.
 
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