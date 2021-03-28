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«Режим не в той позиции, чтобы открывать новый фронт». Почему власти ополчились на поляков?
Источник материала: UDF
Фото: Facebook.com/stanislaw.dziemianko
Руководителя непризнанного властями Союза поляков в Беларуси Анжелику Борис приговорили к 15 суткам ареста (за проведение ярмарки ремесленников «Гродненские Казюки»).
В рамках уголовного дела проведен обыск у журналиста Анджея Почобута, который также был задержан.
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что ОБСЕ нужно поднять вопрос о репрессиях против поляков в Беларуси.
«Рациональный расчет здесь сложно увидеть»
Директор института «Палітычная сфера» и доктор политических наук Андрей Казакевич в комментарии
Фото: dw.com
«Они скорее исходят из своих эмоций, желания показать силу. Это демонстрация ответной реакции на то, что они называют вмешательством во внутренние дела со стороны Польши. Это также укладывается в линию властей по поиску внутренних врагов. Но в целом рациональный расчет здесь сложно увидеть. Учитывая кризис в отношениях с Западом, проблемы в отношениях с Россией, внутриполитический кризис, режим совсем не в той позиции, чтобы открывать еще один фронт или обострять ситуацию в отношениях с Польшей, которая может пойти на ответные меры, которые нанесут властям еще больший ущерб», – сказал Казакевич.
Он подчеркнул:
«Все эти действия выглядят странно, поскольку ясно, что политической угрозы польское меньшинство не представляет. Если репрессии против протестующих еще можно как-то рационально объяснить, то эти шаги выглядят бессмысленными, как и в 2005 году. Они только создают дополнительные риски для властей».
Какой именно ущерб может нанести белорусским властям их атака на Союз поляков?
«Уже поднят вопрос о блокировке грузопотока со стороны Польши и ЕС. Польша может применить разные экономические санкции против белорусских предприятий. И не только в одностроннем порядке, а также в целом со стороны ЕС. Польша является влиятельным членом ЕС, определяющим восточную политику Евросоюза. Думаю, Варшава найдет и другие чувствительные темы для белорусских властей», – отметил Казакевич.
«Лукашенко всеми силами старается продемонстрировать Москве, что они находятся в одном окопе»
Руководитель Центра политического анализа и прогноза (Варшава) Павел Усов в комментарии UDF обратил внимание на внешнеполитический аспект действий белорусских властей против Союза поляков.
Фото: belsat.eu
«Лукашенко всеми силами старается продемонстрировать Москве, что он ей нужен, что они находится в одном окопе, отбиваясь от Запада. Белорусские власти готовы рисковать, чтобы получить еще большую поддержку Москвы», – сказал Усов.
Напомним, что известно о желании официального Минска заполучить кредит в 3 миллиарда долларов, который Россия в этом году выдавать не спешит. Кроме того, считается, что Москва настаивает на конституционной реформе в Беларуси и постепенном уходе Лукашенко от власти.
В последнее время отношения России и Евросоюза крайне обострились.
Политолог также обратил внимание, что атаки на польское меньшинство могло бы и не быть, если бы не мягкая позиция Евросоюза.
«Со времен событий в Украине в 2014 году Евросоюз не желает занять жесткую позицию в отношении агрессоров, в том числе агрессоров по отношению своему населению. Лукашенко это чувствует и это развязывает ему руки в плане проведения репрессий. Мягкотелость ЕС может привести к еще большей «смелости» белорусских властей», – считает Усов.
При этом он полагает, что белорусский режим, делая ставку на силовое подавление любого инакомыслия в стране, «игнорируется здравый смысл» и не просчитывает возможные последствия.
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