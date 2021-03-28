«Режим не в той позиции, чтобы открывать новый фронт». Почему власти ополчились на поляков?

Источник материала: UDF



Фото: Facebook.com/stanislaw.dziemianko

«Рациональный расчет здесь сложно увидеть»





Фото: dw.com

«Они скорее исходят из своих эмоций, желания показать силу. Это демонстрация ответной реакции на то, что они называют вмешательством во внутренние дела со стороны Польши. Это также укладывается в линию властей по поиску внутренних врагов. Но в целом рациональный расчет здесь сложно увидеть. Учитывая кризис в отношениях с Западом, проблемы в отношениях с Россией, внутриполитический кризис, режим совсем не в той позиции, чтобы открывать еще один фронт или обострять ситуацию в отношениях с Польшей, которая может пойти на ответные меры, которые нанесут властям еще больший ущерб», – сказал Казакевич.

«Все эти действия выглядят странно, поскольку ясно, что политической угрозы польское меньшинство не представляет. Если репрессии против протестующих еще можно как-то рационально объяснить, то эти шаги выглядят бессмысленными, как и в 2005 году. Они только создают дополнительные риски для властей».

«Уже поднят вопрос о блокировке грузопотока со стороны Польши и ЕС. Польша может применить разные экономические санкции против белорусских предприятий. И не только в одностроннем порядке, а также в целом со стороны ЕС. Польша является влиятельным членом ЕС, определяющим восточную политику Евросоюза. Думаю, Варшава найдет и другие чувствительные темы для белорусских властей», – отметил Казакевич.

«Лукашенко всеми силами старается продемонстрировать Москве, что они находятся в одном окопе»

Фото: belsat.eu

«Лукашенко всеми силами старается продемонстрировать Москве, что он ей нужен, что они находится в одном окопе, отбиваясь от Запада. Белорусские власти готовы рисковать, чтобы получить еще большую поддержку Москвы», – сказал Усов.

«Со времен событий в Украине в 2014 году Евросоюз не желает занять жесткую позицию в отношении агрессоров, в том числе агрессоров по отношению своему населению. Лукашенко это чувствует и это развязывает ему руки в плане проведения репрессий. Мягкотелость ЕС может привести к еще большей «смелости» белорусских властей», – считает Усов.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Режим не в той позиции, чтобы открывать новый фронт». Почему власти ополчились на поляков? Возможно, здесь есть рациональное объяснение.