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«Режим не в той позиции, чтобы открывать новый фронт». Почему власти ополчились на поляков?

28.03.2021 11:45 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Режим не в той позиции, чтобы открывать новый фронт». Почему власти ополчились на поляков?
Фото: Facebook.com/stanislaw.dziemianko
В Беларуси усиливается «антипольская кампания». Как сообщила 25 марта Генпрокуратура, «в отношении председателя незарегистрированного в Беларуси так называемого Союза поляков и иных лиц» возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 130 УК (умышленные действия, направленные на возбуждение национальной и религиозной вражды и розни по признаку национальной, религиозной, языковой и иной социальной принадлежности, а также по реабилитации нацизма, совершенные группой лиц).

Руководителя непризнанного властями Союза поляков в Беларуси Анжелику Борис приговорили к 15 суткам ареста (за проведение ярмарки ремесленников «Гродненские Казюки»).

В рамках уголовного дела проведен обыск у журналиста Анджея Почобута, который также был задержан.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что ОБСЕ нужно поднять вопрос о репрессиях против поляков в Беларуси.

UDF поинтересовался у экспертов: зачем белорусским властям понадобилась атака на Союз поляков?

«Рациональный расчет здесь сложно увидеть»



Директор института «Палітычная сфера» и доктор политических наук Андрей Казакевич в комментарии UDF отметил, что белорусские власти ведут себя нерационально.

«Режим не в той позиции, чтобы открывать новый фронт». Почему власти ополчились на поляков?

Фото: dw.com

«Они скорее исходят из своих эмоций, желания показать силу. Это демонстрация ответной реакции на то, что они называют вмешательством во внутренние дела со стороны Польши. Это также укладывается в линию властей по поиску внутренних врагов. Но в целом рациональный расчет здесь сложно увидеть. Учитывая кризис в отношениях с Западом, проблемы в отношениях с Россией, внутриполитический кризис, режим совсем не в той позиции, чтобы открывать еще один фронт или обострять ситуацию в отношениях с Польшей, которая может пойти на ответные меры, которые нанесут властям еще больший ущерб», – сказал Казакевич.


Он подчеркнул:

«Все эти действия выглядят странно, поскольку ясно, что политической угрозы польское меньшинство не представляет. Если репрессии против протестующих еще можно как-то рационально объяснить, то эти шаги выглядят бессмысленными, как и в 2005 году. Они только создают дополнительные риски для властей».


Какой именно ущерб может нанести белорусским властям их атака на Союз поляков?

«Уже поднят вопрос о блокировке грузопотока со стороны Польши и ЕС. Польша может применить разные экономические санкции против белорусских предприятий. И не только в одностроннем порядке, а также в целом со стороны ЕС. Польша является влиятельным членом ЕС, определяющим восточную политику Евросоюза. Думаю, Варшава найдет и другие чувствительные темы для белорусских властей», – отметил Казакевич.


«Лукашенко всеми силами старается продемонстрировать Москве, что они находятся в одном окопе»



Руководитель Центра политического анализа и прогноза (Варшава) Павел Усов в комментарии UDF обратил внимание на внешнеполитический аспект действий белорусских властей против Союза поляков.

«Режим не в той позиции, чтобы открывать новый фронт». Почему власти ополчились на поляков?

Фото: belsat.eu

«Лукашенко всеми силами старается продемонстрировать Москве, что он ей нужен, что они находится в одном окопе, отбиваясь от Запада. Белорусские власти готовы рисковать, чтобы получить еще большую поддержку Москвы», – сказал Усов.



Напомним, что известно о желании официального Минска заполучить кредит в 3 миллиарда долларов, который Россия в этом году выдавать не спешит. Кроме того, считается, что Москва настаивает на конституционной реформе в Беларуси и постепенном уходе Лукашенко от власти.

В последнее время отношения России и Евросоюза крайне обострились.

Политолог также обратил внимание, что атаки на польское меньшинство могло бы и не быть, если бы не мягкая позиция Евросоюза.

«Со времен событий в Украине в 2014 году Евросоюз не желает занять жесткую позицию в отношении агрессоров, в том числе агрессоров по отношению своему населению. Лукашенко это чувствует и это развязывает ему руки в плане проведения репрессий. Мягкотелость ЕС может привести к еще большей «смелости» белорусских властей», – считает Усов.


При этом он полагает, что белорусский режим, делая ставку на силовое подавление любого инакомыслия в стране, «игнорируется здравый смысл» и не просчитывает возможные последствия.
 
Теги: Минск
 
 
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