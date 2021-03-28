Источник материала: UDF



Сергей Чалый / Еврорадио

прокомментировал

«Пока по той статистике, которая у нас есть — а она довольно оперативная — нет признаков, что какая-то эмиссия, а тем более тайная, происходит. Аргумент на счёт того, что в банкоматах появляются новые деньги, не имеет отношения к эмиссии, — говорит аналитик. — По поводу призывов бежать и снимать вклады и призыва “поднажмём братцы”: бывают моменты, когда поведение “спасать свои вклады в белорусских рублях и превращать их в валюту” на самом деле является рациональным даже несмотря на то, что в экономике работают механизмы обратной связи. Да, зачастую поведение, которое, казалось бы, провоцирующее — изменение курса, набег на банки, особенно если оно происходит в массовом порядке — способно сдвигать равновесие.



Но работает это в этом случае, если для этого были фундаментальные причины. Принципиально важным моментом является то, что заработать вы можете на изменении цены только в том случае, если это изменение цены происходит не благодаря вашим усилиям. Если вы своими сделками, покупками пытаетесь повлиять на изменение курса, то в ситуации, когда нет фундаментальных причин для его изменения, всё вернётся назад и результат вашего трейда будет отрицательным».

«Уже есть вторичные эффекты принятых ранее решений — а именно рекапитализация коммерческих банков, а именно операции по рефинансированию долгов крупных государственных предприятий и т.д., — это сейчас уже сказывается на инфляции и это эффект от старых событий. Новых мы сейчас не наблюдаем. И в силу того, что эти действия [забирание вкладов и перевод рублей в валюту — ред.] будут контрпродуктивны — они будут попыткой упираться в пока ещё крепкое дерево».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Чалый рассказал, надо ли бежать в банки, снимать вклады и переводить их в валюту Массовый поход в банк Чалый сравнивает с «попыткой упираться в пока ещё крепкое дерево».

По мнению, говорить о тайной эмиссии основываясь на появлении в банкоматах новых курюр не правильно. А причин, чтобы бежать в банки, снимать рублёвые вклады и срочно переводить их в валюту — нет.Чалый говорит, что ситуация платёжного баланса сейчас такова, что белорусский рубль должен быть даже немного крепче, чем есть сейчас. Слабее его делает политический кризис и связанная с этим экономическая неопределённость. По словам аналитика, в настоящее время нет ситуации, в которой бы срочно нужно было бы спасать свои вклады. Массовый поход в банк в данный момент Чалый сравнивает с «попыткой упираться в пока ещё крепкое дерево»: