Источник материала: UDF



Виталий Макей / МИД Беларуси

«Нарочито хамоватое удальство никогда не заменит аргументацию и стиль. Наоборот: ещё сильнее подчеркнёт посредственность», — уверен он.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сын Макея раскритиковал скандальное заявление МИД Виталий Макей / МИД Беларуси Старший сын министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея Виталий Макей отреагировал на заявление МИД, сделанное 26 марта....

Высказался по теме и сын министра, раньше сам работавший в системе МИД.— Работая ранее в Министерстве иностранных дел Беларуси, всегда гордился, что принадлежу к сообществу профессионалов, — пишетв LinkedIn. — Множество раз убеждался в том, что интеллект, образованность, культура и эрудированность наших дипломатов — это не клише, а реальные качества людей, работающих на благо страны.По словам сына Макея, «тем более печально наблюдать ряд публичных заявлений МИДа за последнее время, включая и нынешний комментарий».Виталий Макей признался, что ему стыдно, что его бывшие коллеги, ко многим из которых он испытывает дружеские чувства, вынуждены мириться со сложившейся ситуацией. Он выразил надежду, что профессионалы сохранили свои знания, опыт, навыки и нравственные ориентиры.Сын главы МИД уволился из министерства в сентябре. Последней его должностью был пост замначальника Управления экономического сотрудничества и устойчивого развития в Главном управлении многосторонней дипломатии. До этого он работал в представительстве Беларуси при ООН. Сейчас, судя по всему, Виталий Макей работает консультантом в крупной IT-компании.Кроме Виталия Макея, после выборов из МИД уволился ряд опытных дипломатов, в том числе несколько действующих послов. Сделали они это в знак протеста против общественно-политической ситуации в стране.