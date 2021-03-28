Источник материала: Sputnik Беларусь

У пассажиров международного аэропорта Красноярск имени Дмитрия Хворостовского появилась уникальная возможность настроиться на предстоящий полет и избавиться от стресса. На помощь аэрофобам пришли участники пилотного проекта "Собака эмоциональной поддержки".

По словам руководителя красноярского приюта для собак "ПовоДог" Надежды Бочкаревой, программа позволяет реализовать несколько целей: люди, которые бояться летать, получают положительные эмоции от общения с дружелюбными четвероногими, а приют и его питомцы чаще появляются в информационном пространстве.

"Мы привозим по две собаки в аэропорт для того, чтобы была возможность людям не сильно напрягаться от большого количества собак, так как все равно есть люди, которые не хотят общаться с собаками, и также собаки устают, поэтому возим по две собачки за раз", - объяснила зоозащитница.

Одна из пассажирок аэропорта поделилась положительными эмоциями, полученными от общения с хвостатым другом, отметив, что ей "хотелось бы, чтобы животных добавилось больше, чтобы были не только собачки, но и для тех, кто любит, может быть, кошечек, или каких-то других животных".

Руководитель отдела внешних коммуникаций аэропорта Красноярск Татьяна Лещенко заявила, что в связи с "отличными отзывами пассажиров и гостей аэропорта частоту встреч с пушистыми помощниками планируется увеличить".

Подобные проекты широко распространены в крупных аэропортах мира, а вот в России реализуется впервые.