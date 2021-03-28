Разговорчики в сети: «Испанский стыд... Охрана для охраны. И все это за наши налоги»

Источник материала: Салiдарнасць

В проекте закона силовикам и сотрудникам госСМИ при необходимости дадут телохранителя и даже изменят внешность. Байнет отреагировал.





Как заявил в эфире БТ заместитель госсекретаря Совбеза Александр Рахманов, у журналистов (очевидно, речь о представителях госСМИ), сотрудников силового блока и «всех тех, кто представляет интересы страны и людей», могут появиться телохранители — и не только.

Такую возможность предусматривает проектная редакция внесения изменений в закон «О государственной защите», сообщает TUT.BY . Планируется, что по решению министра внутренних дел, в том числе и эти категории граждан будут иметь право на дополнительные меры защиты, которые «позволят сберечь их жизни, здоровье и имущество от любых преступных посягательств».

В законе предусмотрены различные меры такой защиты — «от физической защиты и вплоть до даже легендирования их данных», и даже, при необходимости, изменения внешности, заявил Рахманов.

Байнет обсуждает новость дня. Предлагаем избранное с открытой дискуссионной площадки talks.by . Говорят и серьезно, и сарказмируют.

«А деньги на телохранителей у вас есть?»

«Бесполезно, меняй внешность, не меняй – рот выдаст. Ну, если только пол сменят».

«Все верно, ведь во всех цивилизованных странах тем, кто работает честно и на благо страны нужен телохранитель».

«Победители, а ведут себя как побежденные».

«Настолько все честно, справедливо и законно в этой стране, что лучше приставить охрану, а еще лучше – сменить внешность».

«Испанский стыд...Охрана для охраны. И все это за наши налоги»

«А кто будет охранять телохранителей?»