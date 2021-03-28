ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Разговорчики в сети: «Испанский стыд... Охрана для охраны. И все это за наши налоги»

28.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

В проекте закона силовикам и сотрудникам госСМИ при необходимости дадут телохранителя и даже изменят внешность. Байнет отреагировал. 

Разговорчики в сети: «Испанский стыд... Охрана для охраны. И все это за наши налоги»

Как заявил в эфире БТ заместитель госсекретаря Совбеза Александр Рахманов, у журналистов (очевидно, речь о представителях госСМИ), сотрудников силового блока и «всех тех, кто представляет интересы страны и людей», могут появиться телохранители — и не только.

Такую возможность предусматривает проектная редакция внесения изменений в закон «О государственной защите», сообщает TUT.BY. Планируется, что по решению министра внутренних дел, в том числе и эти категории граждан будут иметь право на дополнительные меры защиты, которые «позволят сберечь их жизни, здоровье и имущество от любых преступных посягательств».

В законе предусмотрены различные меры такой защиты — «от физической защиты и вплоть до даже легендирования их данных», и даже, при необходимости, изменения внешности, заявил Рахманов.

Байнет обсуждает новость дня. Предлагаем избранное с открытой дискуссионной площадки talks.by. Говорят и серьезно, и сарказмируют.

«А деньги на телохранителей у вас есть?»

«Бесполезно, меняй внешность, не меняй – рот выдаст. Ну, если только пол сменят».

«Все верно, ведь во всех цивилизованных странах тем, кто работает честно и на благо страны нужен телохранитель».

«Победители, а ведут себя как побежденные».

«Настолько все честно, справедливо и законно в этой стране, что лучше приставить охрану, а еще лучше – сменить внешность».

«Испанский стыд...Охрана для охраны. И все это за наши налоги»

«А кто будет охранять телохранителей?»

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В проекте закона силовикам и сотрудникам госСМИ при необходимости дадут телохранителя и даже изменят внешность. Байнет отреагировал.
 
Новости дня
Новости разные
 
Хвостатые "психологи" успокаивают пассажиров перед полетом – видео
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by