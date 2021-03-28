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Адвокат Зикрацкий: «Ни о чем не жалею»

28.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

На днях известный защитник не прошел внеочередную аттестацию, на которую его отправил Минюст. TUT.BY спросил у Сергея Зикрацкого, как он видит свою дальнейшую работу.

Адвокат Зикрацкий: «Ни о чем не жалею»

— У меня пока нет плана. Есть несколько недель, когда моя лицензия еще действует, за это время нужно максимально помочь всем клиентам, встретиться с ними, обсудить, кто дальше может оказывать им юридическую помощь. Потом буду искать работу.

Что касается перспектив в целом, все зависит от ситуации в стране. На сегодня бизнес довольно плохо себя чувствует, у него нет возможности взять к себе всех, кто покинет адвокатуру. Тем более, многое зависит от специализации адвоката, насколько знания и опыт можно применить в другой сфере.

— Поддержали ли вас люди после того, как стало известно о лишении лицензии?

— Я знаю, что мои клиенты меня ценят, что у меня есть определенный авторитет среди коллег, но честно говоря, не думал, что волна поддержки будет такой огромной. Я получил сотни сообщений, в том числе от незнакомых людей, вся лента в соцсетях была с постами в мою поддержку, клиенты и коллеги пришли к зданию Минюста, мне даже написали из службы доставки магазина, где я пару лет назад что-то заказывал.

Может быть, это прозвучит банально, но в 2020 году мы действительно узнали очень много о себе и своем народе. Я вижу, как люди борются за свой выбор. И ни о чем не жалею. Если бы я сложил руки и делал вид, что ничего не происходит, мне было бы стыдно. А я как адвокат делал все, что мог.

 
 
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Известный защитник рассказывает, как он видит свою дальнейшую работу.
 
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