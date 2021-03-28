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Задержанный в Минске корреспондент DW: белорусский режим пытается превратить журналистику в преступление
Источник материала: Навiны
В Минске во время освещения акции протеста на площади Бангалор задержали корреспондента DW Николаса Коннолли, сообщает
Причем не помогли ни предъявленный паспорт гражданина Германии, ни официальная аккредитация, ни надпись «Пресса» на жилете. Его отпустили через пять часов, после того как в Октябрьское РУВД приехал посол ФРГ.
По словам Коннолли, силовики заставили его разблокировать мобильный телефон и в присутствии посла показать им несколько сделанных фото. В случае отказа ему грозили арестом и конфискацией мобильных телефонов и оборудования.
По наблюдениям Коннолли, задержания журналистов на массовых акциях в Беларуси, участившиеся в последнее время, связаны с желанием властей «вымотать» сотрудников СМИ и не дать им выполнять свою работу. Корреспондент DW подчеркивает, что за пять часов нахождения в РУВД 27 марта, в том числе при составлении протокола, никто так и не смог толком объяснить ему причину его задержания.
«Белорусский режим пытается превратить журналистику в преступление. При этом сотрудники белорусских СМИ подвержены гораздо большему риску, нежели репортеры международных изданий», -- констатирует он.
Deutsche Welle выразила властям Беларуси протест в связи с задержанием корреспондента медиакомпании.
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Задержанный в Минске корреспондент DW: белорусский режим пытается превратить журналистику в преступление
В Минске во время освещения акции протеста на площади Бангалор задержали корреспондента DW Николаса Коннолли, сообщает БАЖ.
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