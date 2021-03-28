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Хроника воскресенья. У силовиков и журналистов государственных СМИ могут появиться телохранители, «Вясна» заявила про 245 задержанных, Лукашенко поздравил ГУБОПиК с юбилеем
Источник материала: Onliner
Заместитель госсекретаря Совбеза Александр Рахманов в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказал о проекте изменений в закон «О государственной защите». Если закон примут, то сотрудников силовых структур и журналистов госСМИ, а также «всех тех, кто представляет интересы страны», смогут защищать телохранители. Про эти и другие новости читайте в нашей хронике.
«Приставлять телохранителя и даже менять внешность»
По словам Александра Рахманова, журналисты, сотрудники силового блока, а также все те, кто представляет интересы страны, по решению министра внутренних дел смогут получить «дополнительные меры защиты».
— [Эти меры] позволят сберечь их жизни, здоровье и имущество от любых преступных посягательств, — заявил Рахманов. — Спектр этих мероприятий довольно широкий — начиная от физической защиты и вплоть до легендирования их данных и даже изменения внешности.
«Вясна»: по данным на утро, вчера силовики задержали 245 человек
Сегодня утром лишенный аккредитации правозащитный центр «Вясна» сообщил, что по стране в субботу задержали 245 человек. 37 человек отпустили, за решеткой остаются 131 мужчина и 59 женщин. Двоих из РУВД забрала скорая.
Вчера задержали, а потом отпустили семерых журналистов: главного редактора издания «Наша Ніва» Егора Мартиновича, фотографа Надежду Бужан и корреспондента Катерину Карпицкую, редакторов Tut.by Галину Уласик и Анну Калтыгину, журналистку издания «Белорусы и рынок» Любовь Бахуревич, а также журналиста Deutsche Welle Николаса Каннолли.
Всего же в четверг, 25 марта, и в субботу, 27 марта, задержали около 500 человек.
Лукашенко поздравил ГУБОПиК с 30-летием
«Вы эффективно очищали страну от банд, решительно противостояли попыткам криминализировать экономику и растащить страну. Поставили прочный заслон всем поползновениям возрождения организованных форм преступности, всевозможным проявлениям экстремизма и социальной вражды. Убежден, вы и впредь будете делать все возможное для того, чтобы надежно защитить конституционный строй и мирную жизнь белорусов», — говорится в поздравлении Лукашенко, которое опубликовал телеграм-канал «Пул Первого».
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Хроника воскресенья. У силовиков и журналистов государственных СМИ могут появиться телохранители, «Вясна» заявила про 245 задержанных, Лукашенко поздравил ГУБОПиК с юбилеем
Заместитель госсекретаря Совбеза Александр Рахманов в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказал о проекте изменений в закон «О государственной защите». Если закон...
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