Хроника воскресенья. У силовиков и журналистов государственных СМИ могут появиться телохранители, «Вясна» заявила про 245 задержанных, Лукашенко поздравил ГУБОПиК с юбилеем

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Заместитель госсекретаря Совбеза Александр Рахманов в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказал о проекте изменений в закон «О государственной защите». Если закон примут, то сотрудников силовых структур и журналистов госСМИ, а также «всех тех, кто представляет интересы страны», смогут защищать телохранители. Про эти и другие новости читайте в нашей хронике.

«Приставлять телохранителя и даже менять внешность»

По словам Александра Рахманова, журналисты, сотрудники силового блока, а также все те, кто представляет интересы страны, по решению министра внутренних дел смогут получить «дополнительные меры защиты».

— [Эти меры] позволят сберечь их жизни, здоровье и имущество от любых преступных посягательств, — заявил Рахманов. — Спектр этих мероприятий довольно широкий — начиная от физической защиты и вплоть до легендирования их данных и даже изменения внешности.





«Вясна»: по данным на утро, вчера силовики задержали 245 человек

Сегодня утром лишенный аккредитации правозащитный центр «Вясна» сообщил, что по стране в субботу задержали 245 человек. 37 человек отпустили, за решеткой остаются 131 мужчина и 59 женщин. Двоих из РУВД забрала скорая.





Вчера задержали, а потом отпустили семерых журналистов: главного редактора издания «Наша Ніва» Егора Мартиновича, фотографа Надежду Бужан и корреспондента Катерину Карпицкую, редакторов Tut.by Галину Уласик и Анну Калтыгину, журналистку издания «Белорусы и рынок» Любовь Бахуревич, а также журналиста Deutsche Welle Николаса Каннолли.

Всего же в четверг, 25 марта, и в субботу, 27 марта, задержали около 500 человек.

Лукашенко поздравил ГУБОПиК с 30-летием





«Вы эффективно очищали страну от банд, решительно противостояли попыткам криминализировать экономику и растащить страну. Поставили прочный заслон всем поползновениям возрождения организованных форм преступности, всевозможным проявлениям экстремизма и социальной вражды. Убежден, вы и впредь будете делать все возможное для того, чтобы надежно защитить конституционный строй и мирную жизнь белорусов», — говорится в поздравлении Лукашенко, которое опубликовал телеграм-канал «Пул Первого».

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