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Военные 12 стран осудили путчистов Мьянмы
Источник материала: Партизан
Главнокомандующие вооруженными силами 12 стран осудили применение армией Мьянмы оружия против протестующих.
Об этом сообщает
«Как руководители оборонных ведомств мы осуждаем применение летальной силы против безоружных людей вооруженными силами Мьянмы и связанными с ними службами безопасности. Профессиональные военные следуют международным стандартам поведения и отвечают за защиту, а не за причинение вреда людям, которым они служат», - говорится в заявлении.
Подписанты призвали военных Мьянмы прекратить насилие и постараться восстановить уважение и доверие народа.
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Заявление подписали руководители оборонных ведомств Германии, Австралии, Великобритании, Греции, Дании, Канады, Италии, Нидерландов, Новой Зеландии, США, Южной Кореи и Японии.
Как сообщалось, 27 марта правозащитники зафиксировали в Мьянме по меньшей мере 89 смертей в ходе столкновений протестующих с силовиками.
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Главнокомандующие вооруженными силами 12 стран осудили применение армией Мьянмы оружия против протестующих.
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