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В Могилеве автомобиль милиции протаранил забор пожарной части

28.03.2021 12:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Как сообщил очевидец редакции МогилевОнлайн, вчера утром автомобиль милиции протаранил забор пожарной части в Могилеве, которая располагается в районе завода имени Кирова.




Очевидец сообщает, что забор оперативно восстанавливали силами МВД. Что послужило причиной аварии, пока не сообщается. Но понятно, что если бы такое происшествие случилось с любым другим водителем - без погон - то уж было было бы возбуждено дело о теракте и об этом трубили бы все госканалы. 
 
Теги: Могилев
 
 
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Как сообщил очевидец редакции МогилевОнлайн, вчера утром автомобиль милиции протаранил забор пожарной части в Могилеве, которая располагается в районе завода...
 
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