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В Могилеве автомобиль милиции протаранил забор пожарной части
Источник материала: Партизан
Как сообщил очевидец редакции
Очевидец сообщает, что забор оперативно восстанавливали силами МВД. Что послужило причиной аварии, пока не сообщается. Но понятно, что если бы такое происшествие случилось с любым другим водителем - без погон - то уж было было бы возбуждено дело о теракте и об этом трубили бы все госканалы.
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Как сообщил очевидец редакции МогилевОнлайн, вчера утром автомобиль милиции протаранил забор пожарной части в Могилеве, которая располагается в районе завода...
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