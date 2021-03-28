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Им страшно: пропагандистам хотят дать охрану

28.03.2021 12:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Телохранители в Беларуси могут появиться у всех, кто представляет интересы страны, включая журналистов, сообщил в субботу телеканал "Беларусь 1".

Им страшно: пропагандистам хотят дать охрану
Пикет возле здания гостелерадиокомпании, 2020 год
"У журналистов, сотрудников силового блока и всех тех, кто представляет интересы страны и людей, могут появиться телохранители. Такую возможность предусматривает проектная редакция в закон о государственной защите", - заявили в эфире госТВ. 

Там также показали отрывок интервью заместителя госсекретаря Совбеза Александра Рахманова. Он уточнил, что "на этих людей также будут распространяться в установленном порядке по решению министра внутренних дел... дополнительные меры защиты, которые позволят сберечь и их здоровье, и их жизнь, и их имущество от любых преступных посягательств". 

"Довольно широкий спектр этих мероприятий предусмотрен в законе о государственной защите, начиная от физической защиты и вплоть до легендирования их данных и даже предусмотрена такая норма – изменения внешности", - заявил Рахманов.

Впрочем, про "интересы страны" тут говорить вряд ли правильно, скорее надо говорить об "интересах правящего режима". Но то, что они уже готовы даже к изменению внешности это показатель. 
 
 
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Телохранители в Беларуси могут появиться у всех, кто представляет интересы страны, включая журналистов, сообщил в субботу телеканал "Беларусь 1".
 
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