Лукашенко – ГУБОПиК: «Поставили прочный заслон всем поползновениям»

Источник материала: Салiдарнасць

Данное управление МВД отмечает 30-летний юбилей. Белорусский правитель поздравил.

– Вы эффективно очищали страну от банд, решительно противостояли попыткам криминализировать экономику и растащить страну. Поставили прочный заслон всем поползновениям возрождения организованных форм преступности, всевозможным проявлениям экстремизма и социальной вражды. Убежден, вы и впредь будете делать все возможное для того, чтобы надежно защитить конституционный строй и мирную жизнь белорусов.

«Пул первого», максимально приближенный к Лукашенко, добавил: «Так держать, ребята».