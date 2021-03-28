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Лукашенко – ГУБОПиК: «Поставили прочный заслон всем поползновениям»
28.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Данное управление МВД отмечает 30-летний юбилей. Белорусский правитель поздравил.
– Вы эффективно очищали страну от банд, решительно противостояли попыткам криминализировать экономику и растащить страну. Поставили прочный заслон всем поползновениям возрождения организованных форм преступности, всевозможным проявлениям экстремизма и социальной вражды. Убежден, вы и впредь будете делать все возможное для того, чтобы надежно защитить конституционный строй и мирную жизнь белорусов.
«Пул первого», максимально приближенный к Лукашенко, добавил: «Так держать, ребята».
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Данное управление МВД отмечает 30-летний юбилей. Белорусский правитель поздравил.
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