Инициатива AvocadoHelp поможет участникам мирных протестов в поисках и оплате услуг адвоката

В Интернете появилась инициатива AvocadoHelp , цель которой — «облегчить пострадавшим в результате мирных протестов в Беларуси поиск адвоката и средств для оплаты его услуг».



Фото: ВКонтакте.

Как сообщает Радыё Свабода, руководство инициативы передаст заявки людей напрямую в юридическое сообщество и будет адресно искать людей, готовых помочь конкретному человеку в оплате услуг юриста.

Конкретные этапы опубликованы на сайте.

Поиск адвоката:

- Претендент заполняет анкету на сайте, рассказывает о ситуации, прилагает имеющиеся по делу документы;

- Инициатива отправляет заявку адвокатам, получает согласие адвоката, принявшего заявку, и передает ему контактные данные лица, обратившегося за помощью;

- С заявителем связывается адвокат для выяснения деталей дела и заключения договора о правовой помощи;

- Заявитель делится с AvocadoHelp своим отзывом. Вы также можете задокументировать свою историю в инициативе 23-34.net .

Оплата адвокату:

- Заявитель заполняет форму на сайте, рассказывает ситуацию, прилагает все необходимые документы и реквизиты для оплаты;

- AvocadoHelp проверяет заявку. При верификации заявки инициатива может обратиться к юристу для подтверждения и уточнения деталей оплаты;

- После утверждения заявки инициатива отправляет информацию для оплаты;

- После оплаты инициатива отправляет фото или скриншот квитанции, которые AvocadoHelp отправляет заявителю и / или адвокату заявителя.

AvocadoHelp также заявила, что действительно гарантирует, что попытается найти адвоката или разъяснит, как они работают по всем типам дел — уголовным, административным и другим. Но инициатива не гарантирует, что найдет оплату по уголовным делам, так как суммы очень большие, а процессы длительные.