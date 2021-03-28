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Франция предлагает внести багет в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

28.03.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Франция предлагает внести багет в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Один из символов Франции – хрустящий багет – должен быть в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО. Такое решение принял официальный Париж и намерен до конца марта отправить заявку в престижную организацию.  

Она сообщит о своем решении не раньше осени следующего года. Французские пекари вдохновились успехом итальянских коллег, которые в минувшем декабре добились внесения в список культурного наследия неаполитанской пиццы. Пекари уверены, что хлебобулочное изделие нельзя назвать багетом, если оно напоминает его только внешне. Французы подчеркивают, что очень важно сохранить рецепт настоящего лакомства.

Фото: Pixabay

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Один из символов Франции – хрустящий багет – должен быть в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО. Такое решение принял официальный Париж и намерен до конца марта...
 
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