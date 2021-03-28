За кадром: 7 фактов о знаменитых фильмах, которых не знали даже киноманы

Источник материала: ОНТ

Практически за каждым прославившимся на весь мир фильмом стоит какая-либо занимательная история, случившаяся в ходе съемок. Поэтому вашему вниманию мы предлагаем подборку из семи наиболее интересных фактов со съемочных площадок.





Крепкий орешек (Die Hard)







Первая часть «Крепкого орешка» (Die Hard) являлась экранизацией книги «Ничто не длится вечно», у которой есть первая часть под названием «Детектив». У этой книги также есть экранизация, снятая в 1968 году. Главную роль полицейского Джо Ленарда в этой экранизации исполнил Фрэнк Синатра, которого приглашали на главную роль и в «Крепком орешке». Однако актер отказался от этой роли, в силу своего преклонного возраста (на тот момент ему уже исполнилось 73 года). В результате главный персонаж экранизации получил имя Джона Макклейна, а его роль досталась Брюсу Уиллису, сделав последнего звездой Голливуда.

Фото: 20th Century Fox

Сияние (The Shining)







5-летний Дэнни Ллойд исполнил роль маленького сына главного героя ленты Джека Торренса. Однако на протяжении всего съемочного процесса мальчик не знал о том, что он играет в фильме ужасов. Так, режиссер Стэнли Кубрик сказал мальчику, что тот играет в драме. «Страшная» тайна вскрылась только когда Дэнни посмотрел фильм со своим участием. На тот момент ему уже исполнилось 16 лет.

Фото: Warner Bros.

Клиника (Scrubs)







Актер Нил Флинн, сыгравший в сериале «Клиника» уборщика, практически ни разу не читал сценарий, а почти все реплики его персонажа являются импровизацией. Произошло это из-за того, что сценаристы буквально не оставили ему выбора: вместо реплик персонажа в сценарии в основном значилось «Нил что-то говорит».

Фото: NBC

Бешенные псы (Reservoir Dogs)







Во время съемок «Бешенных псов» Тиму Роту порою приходилось так долго лежать в луже искусственной крови, что она высыхала и актер оказывался намертво приклеен к полу. В результате он не мог встать без посторонней помощи и его приходилось буквально отдирать от пола.

Фото: Getty Images

Властелин колец: Братство кольца (The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring)





Исполнитель роли Боромира актер Шон Бин очень боится полетов. Поэтому, когда снимались сцены перехода Братства кольца через Мглистые горы, съемочной группе приходилось ждать Шона по два часа. Актер отказывался лететь к месту съемок на вертолете и самостоятельно взбирался на гору в полном облачении Боромира.

Фото: New Line Cinema

Армагеддон (Armageddon)







Знаменитый своим пристрастием к спецэффектам и взрывам, в частности, режиссер Майл Бэй совершенно проигнорировал научную составляющую при создании фильма «Армагеддон». В фильме такое количество научных неточностей и ошибок, что в NASA стали использовать его в качестве теста для своих специалистов, которые должны были выявить все эти неточности. Всего на данный момент в фильме выявлено 168 ляпов.

Фото: Walt Disney Studios

Стражи галактики (Guardians of the Galaxy)







Создателям фильма пришлось делать множество дублей некоторых сцен. А все из-за того, что Крис Пратт (исполнитель роли Звездного Лорда) машинально издавал ртом звуки «пиу-пиу-пиу», пока изображал в кадре стрельбу из бластера.

Фото: Marvel Studios

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