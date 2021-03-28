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Новые социальные объекты и иновации: итоги программы развития юго-востока Могилевской области

28.03.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Новые социальные объекты и иновации: итоги программы развития юго-востока Могилевской области

Хорошие социальные объекты и инновационные проекты для экономики. На юго-востоке Могилевской области подводят итоги программы по развитию. Она была принята еще в 2015 году. За это время в регионе открылось 230 предприятий малого и среднего бизнеса. А это 2,5 тысячи новых рабочих мест. 

Рыбхоз «Лохва» – пример продуманного вложения денег. В 2016-ом, пока скептики твердили, что выращивать форель в Беларуси невозможно, хозяйства Быховского, Костюковичского и Белыничского районов объединились.

Юрий Куксенков, директор форелевого хозяйства «Лохва»: «Сейчас общее объединение – мы занимаем 90% на рынке Беларуси по ценным породам рыб. Беларусь не такая уж и большая страна, чтобы разбрасываться территорией. И, если есть возможность, участвовать в развитии экономики Беларуси – это всегда будет приветствоваться».

Руслан Страхар, заместитель председателя Могилевского облисполкома: «И мы уже сейчас видим определенные результаты. Сюда приходят инвесторы, развивают свои проекты, идет развитие сельскохозяйственного направления.  Мы не забываем и о социальной направленности. И вот вместе этот комплекс мероприятий говорит о том, что на этой территории можно жить. Эту территорию необходимо продолжать развивать».

Что касается социальных объектов, то, к примеру, в Костюковичах при поддержке государства построили физкультурно-оздоровительный центр, возводится жилье, реконструируются детские сады, школы, поликлиники и больницы.

Фото: БЕЛТА

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Хорошие социальные объекты и инновационные проекты для экономики. На юго-востоке Могилевской области подводят итоги программы по развитию. Она была принята еще в...
 
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