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Новые социальные объекты и иновации: итоги программы развития юго-востока Могилевской области
Источник материала: ОНТ
Хорошие социальные объекты и инновационные проекты для экономики. На юго-востоке Могилевской области подводят итоги программы по развитию. Она была принята еще в 2015 году. За это время в регионе открылось 230 предприятий малого и среднего бизнеса. А это 2,5 тысячи новых рабочих мест.
Рыбхоз «Лохва» – пример продуманного вложения денег. В 2016-ом, пока скептики твердили, что выращивать форель в Беларуси невозможно, хозяйства Быховского, Костюковичского и Белыничского районов объединились.
Что касается социальных объектов, то, к примеру, в Костюковичах при поддержке государства построили физкультурно-оздоровительный центр, возводится жилье, реконструируются детские сады, школы, поликлиники и больницы.
Фото: БЕЛТА
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Хорошие социальные объекты и инновационные проекты для экономики. На юго-востоке Могилевской области подводят итоги программы по развитию. Она была принята еще в...
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