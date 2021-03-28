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Посевная стартует на юге Беларуси

28.03.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Посевная стартует на юге Беларуси

С наступлением тепла горячая пора начинается у аграриев. В стране стартует посевная кампания. 

Первыми к севу яровых приступают в южных регионах – Гомельской и Брестской областях. Техника вышла на поля в некоторых районах Гродненщины. В северных же регионах подготавливают землю и вносят органические удобрения. Аграрии работают практически весь световой день, чтобы вовремя завершить посевную и сделать хороший зачин на будущий урожай. В этом году республиканский каравай должен весить не менее 8,5 миллионов тонн.

Фото: БЕЛТА

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С наступлением тепла горячая пора начинается у аграриев. В стране стартует посевная кампания.  Первыми к севу яровых приступают в южных регионах – Гомельской и...
 
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