Посевная стартует на юге Беларуси

Источник материала: ОНТ

С наступлением тепла горячая пора начинается у аграриев. В стране стартует посевная кампания.

Первыми к севу яровых приступают в южных регионах – Гомельской и Брестской областях. Техника вышла на поля в некоторых районах Гродненщины. В северных же регионах подготавливают землю и вносят органические удобрения. Аграрии работают практически весь световой день, чтобы вовремя завершить посевную и сделать хороший зачин на будущий урожай. В этом году республиканский каравай должен весить не менее 8,5 миллионов тонн.

Фото: БЕЛТА

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