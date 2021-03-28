Террорист-смертник осуществил взрыв у католической церкви в Индонезии

Источник материала: ОНТ

В Макассаре (Индонезия) у католической церкви прогремел взрыв. Его осуществил террорист-смертник, информирует ANTARA.

На месте инцидента правоохранители обнаружили поврежденный мотоцикл и части тела террориста. Начато расследование произошедшего.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на местную полицию, в результате теракта ранения получили несколько человек.

Фото: ayosemarang

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