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Террорист-смертник осуществил взрыв у католической церкви в Индонезии
Источник материала: ОНТ
В Макассаре (Индонезия) у католической церкви прогремел взрыв. Его осуществил террорист-смертник,
На месте инцидента правоохранители обнаружили поврежденный мотоцикл и части тела террориста. Начато расследование произошедшего.
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Фото: ayosemarang
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В Макассаре (Индонезия) у католической церкви прогремел взрыв. Его осуществил террорист-смертник, информирует ANTARA. На месте инцидента правоохранители обнаружили...
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