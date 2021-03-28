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Белгидромет опроверг заявление Литвы о том, что в Беларуси на время отключились станции контроля радиации

28.03.2021 12:51 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Руководитель Центра радиологической безопасности Литвы Юлиус Жилюкас в эфире литовского телеканала LRT TV заявил, что 7 марта по всей Беларуси на время отключились станции радиационного контроля. Белгидромет опроверг эту информацию.

«7 марта 2021 года автоматические пункты измерения мощности дозы гамма-излучения (АПИ) ведомственной автоматизированной системы радиационного контроля (АСКРО) в районе размещения Белорусской АЭС функционировали в штатном режиме. Сбоев передачи данных от АПИ в Центр реагирования Белгидромета не было», — отмечается в сообщении.

«Каждые 10 минут данные мощности дозы гамма-излучения от дозиметрических датчиков поступали на сервер АСКРО, превышений над фоновыми значениями не зафиксировано. Уровни мощности дозы гамма-излучения 7 марта на всех АПИ находились в интервале 0,05—0,11 мкЗв/ч, такой же диапазон значений наблюдался в остальные дни марта 2021 года и ранее.

Необходимо отметить, что Белгидромет передает данные АСКРО в режиме онлайн только заинтересованным государственным органам Республики Беларусь, ответственным за реагирование в случае чрезвычайных ситуаций, в связи с чем литовские коллеги не могли владеть информацией о том, что „в середине дня 7 марта станции были отключены от сети“. В настоящее время проводятся консультации с техническими экспертами международной системы обмена радиологическими данными EURDEP по вопросу подписания Республикой Беларусь Административного соглашения о присоединении к платформе EURDEP и расширении информационного обмене за счет передачи данных АСКРО», — объясняет Белгидромет.

 
 
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Руководитель Центра радиологической безопасности Литвы Юлиус Жилюкас в эфире литовского телеканала LRT TV заявил, что 7 марта по всей Беларуси на время отключились...
 
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