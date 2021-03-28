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Белгидромет опроверг заявление Литвы о том, что в Беларуси на время отключились станции контроля радиации
Источник материала: Onliner
Руководитель Центра радиологической безопасности Литвы Юлиус Жилюкас в эфире литовского телеканала LRT TV
«7 марта 2021 года автоматические пункты измерения мощности дозы гамма-излучения (АПИ) ведомственной автоматизированной системы радиационного контроля (АСКРО) в районе размещения Белорусской АЭС функционировали в штатном режиме. Сбоев передачи данных от АПИ в Центр реагирования Белгидромета не было», — отмечается в сообщении.
«Каждые 10 минут данные мощности дозы гамма-излучения от дозиметрических датчиков поступали на сервер АСКРО, превышений над фоновыми значениями не зафиксировано. Уровни мощности дозы гамма-излучения 7 марта на всех АПИ находились в интервале 0,05—0,11 мкЗв/ч, такой же диапазон значений наблюдался в остальные дни марта 2021 года и ранее.
Необходимо отметить, что Белгидромет передает данные АСКРО в режиме онлайн только заинтересованным государственным органам Республики Беларусь, ответственным за реагирование в случае чрезвычайных ситуаций, в связи с чем литовские коллеги не могли владеть информацией о том, что „в середине дня 7 марта станции были отключены от сети“. В настоящее время проводятся консультации с техническими экспертами международной системы обмена радиологическими данными EURDEP по вопросу подписания Республикой Беларусь Административного соглашения о присоединении к платформе EURDEP и расширении информационного обмене за счет передачи данных АСКРО», — объясняет Белгидромет.
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Белгидромет опроверг заявление Литвы о том, что в Беларуси на время отключились станции контроля радиации
Руководитель Центра радиологической безопасности Литвы Юлиус Жилюкас в эфире литовского телеканала LRT TV заявил, что 7 марта по всей Беларуси на время отключились...
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