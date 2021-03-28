Дмитрий Болкунец: Уголовное дело против меня — месть Лукашенко













Напомним, 26 марта белорусская Генпрокуратура распространила через Telegram сообщение, согласно которому Болкунец обвиняется в «публичном оскорблении президента».





«Не имея на руках документов, сложно комментировать сообщение из анонимного телеграм-канала, который якобы ведёт Генеральная прокуратура Республики Беларусь», — отметил Болкунец.





«В последние месяцы в отношении меня была развязана травля со стороны ряда белорусских медиаресурсов, в том числе провластных. Отдельные СМИ публиковали фейки, в мой адрес поступали анонимные угрозы физической расправы. Я считаю, что это месть со стороны гражданина А. Г. Лукашенко и его окружения за мою оценку ситуации в Белоруссии», — сообщил политолог.



