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Очереди на границе: почти три тысячи фур ожидают выезда в ЕС

28.03.2021 13:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 мар – Sputnik. На границе Беларуси со странами ЕС выезда ждут более 2920 грузовых фур, свидетельствуют данные сайта Госпогранкомитета республики.

Самая сложная ситуация сохраняется на границе с Литвой. Здесь трудности начались с началом масштабной реконструкции в пункте пропуска "Мядининкай" (сопредельный белорусский – "Каменный Лог"). Сейчас выезда ожидают более 1930 грузовых машин.

Больше всего скопилось на пункте пропуска "Котловка" – более 620 грузовиков, в "Каменном Логе" – более 560 фур, "Бенякони" – свыше 460 машин.

Не менее сложная ситуация на выезд в Латвию, где в очередях скопилось более 580 машин ("Григоровщина" – более 480, "Урбаны" более 100).

На выезде в Польшу в очередях стоят более 410 грузовиков: на пункте пропуска "Брузги" более 180 машин, в "Берестовице" – свыше 150, а в "Козловичах" более 80.

Литовцы работают вручную

26 марта Госпогранкомитет Беларуси сообщал, что протяженные очереди на белорусско-литовской границе возникли после того, как в Литве начали реконструкцию в пункте пропуска "Мядининкай".

Практически сразу же на литовской стороне возникли сбои в работе баз таможенного оформления. Литовцы продолжают оформлять грузовики вручную.

По данным Литовской ассоциации автомобильных перевозчиков, работы по устранению неполадок отложены до понедельника.

 
Теги: Минск
 
 
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Самая сложная ситуация в пунктах пропуск на границе с Литвой: въезда в страну приходится ожидать около восьми часов.
 
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