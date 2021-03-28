Очереди на границе: почти три тысячи фур ожидают выезда в ЕС

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 мар – Sputnik. На границе Беларуси со странами ЕС выезда ждут более 2920 грузовых фур, свидетельствуют данные сайта Госпогранкомитета республики.

Самая сложная ситуация сохраняется на границе с Литвой. Здесь трудности начались с началом масштабной реконструкции в пункте пропуска "Мядининкай" (сопредельный белорусский – "Каменный Лог"). Сейчас выезда ожидают более 1930 грузовых машин.

Больше всего скопилось на пункте пропуска "Котловка" – более 620 грузовиков, в "Каменном Логе" – более 560 фур, "Бенякони" – свыше 460 машин.

Не менее сложная ситуация на выезд в Латвию, где в очередях скопилось более 580 машин ("Григоровщина" – более 480, "Урбаны" более 100).

На выезде в Польшу в очередях стоят более 410 грузовиков: на пункте пропуска "Брузги" более 180 машин, в "Берестовице" – свыше 150, а в "Козловичах" более 80.

Литовцы работают вручную

26 марта Госпогранкомитет Беларуси сообщал, что протяженные очереди на белорусско-литовской границе возникли после того, как в Литве начали реконструкцию в пункте пропуска "Мядининкай".

Практически сразу же на литовской стороне возникли сбои в работе баз таможенного оформления. Литовцы продолжают оформлять грузовики вручную.

По данным Литовской ассоциации автомобильных перевозчиков, работы по устранению неполадок отложены до понедельника.