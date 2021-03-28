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«Горисполком два месяца ищет владельца люка». В Могилеве из-за открытого колодца пострадали девушка и два авто

28.03.2021 13:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве уже два месяца идет разбирательство о двух ДТП из-за открытого люка на мосту. Девушка-водитель получила травмы лица, разбиты две машины. А горисполком на запросы ГАИ отвечает, что не может найти владельца опасного люка — с начала февраля.


Фото: Евгений Исаков, vk.com/ilovemogilev

Историей в паблике «Могилев live» коротко поделился могилевчанин Евгений. По его словам, 3 февраля в 8 утра на мосту на улице Королева один из люков оказался открытым — видимо, вылетела крышка.

Как рассказал TUT.BY могилевчанин, в этот открытый люк влетела машина, за рулем которой была его девушка. Водитель потеряла управление, и машину выбросило в отбойник. Девушка получила травмы лица — ушибы, ссадины. Инспекторы ГАИ, по словам Евгения, все зафиксировали. Они же после обращались в горисполком, чтобы установить владельца открытого колодца, который по закону должен ответить за произошедшее.



— В результате ДТП машина получила механические повреждения, и вот уже 2 месяца мы не можем определить их все, не можем отремонтировать машину, так как оценка ущерба должна произойти с участием второй сторон — то есть владельца люка, — объяснил Евгений.

По его словам, на два обращения ГАИ горисполком ответил одинаково: владельца люка найти не могут.​​


Евгений говорит, что в этот же день, 3 февраля, но вечером, из-за этого же открытого люка пострадала еще одна машина.

— Владелец второго разбитого авто написал уже в облисполком, ждем ответ до 3 апреля. Если не придет, то будем обращаться в прокуратуру, — сказал Евгений.

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм, вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive.

 
Теги: Могилев
 
 
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