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Белорусские католики отмечают Пальмовое (Вербное) воскресенье

28.03.2021 13:21 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

28 марта католики и протестанты отмечают Пальмовое (Вербное) воскресенье.

 

Белорусские католики отмечают Пальмовое (Вербное) воскресенье
Фото: архив БелаПАН.

 

С этого дня начинается Страстная неделя перед Пасхой. В католических приходах страны совершается освящение веток вербы, проходят инсценированные процессии, напоминающие, как Иисус Христос въехал в Иерусалим верхом на осле.

Фото: архив БелаПАН.

 
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28 марта католики и протестанты отмечают Пальмовое (Вербное) воскресенье.  
 
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