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Белорусские католики отмечают Пальмовое (Вербное) воскресенье
Источник материала: Навiны
28 марта католики и протестанты отмечают Пальмовое (Вербное) воскресенье.
С этого дня начинается Страстная неделя перед Пасхой. В католических приходах страны совершается освящение веток вербы, проходят инсценированные процессии, напоминающие, как Иисус Христос въехал в Иерусалим верхом на осле.
Фото: архив БелаПАН.
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28 марта католики и протестанты отмечают Пальмовое (Вербное) воскресенье.
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