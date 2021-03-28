Очереди на границах: более 3 тыс. фур на границе ожидают выезда из Беларуси









сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости». Такая информация размещена на сайте Госпогранкомитета,корреспондент агентства «Минск-Новости».

По состоянию на 10:00, наиболее сложная ситуация сложилась на выезде в литовском направлении: в очереди более 1 930 фур. Из этого числа в «Каменном Логе» скопилось свыше 560 грузовиков, в «Котловке» — 620, в «Беняконях» — 460, в «Привалке» — 290.





На выезд в Латвию стоят более 580 фур: в «Григоровщине» — 480, в «Урбанах» — 100 машин.





На белорусско-польской границе в очередях стоят более 410 фур. Из этого числа — 180 в «Брузгах», 150 — в «Козловичах» и около 80 — в «Берестовице».





Кроме того, скопления грузовых авто отмечаются в пункте «Новая Гута» на границе с Украиной. Там выезда ожидают около 80 машин.



