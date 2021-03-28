Еще два уголовных дела возбуждены в Беларуси за оскорбления правоохранителей в соцсетях

"По данным следствия, 16 января этого года 42-летний мужчина в социальной сети "ВКонтакте" разместил под различными публикациями комментарии, содержащие оскорбления в адрес правоохранителей. Комментарии аналогичного содержания 19 октября 2020 года разместила 39-летняя женщина в социальной сети "Одноклассники", - говорится в сообщении.





В отношении мужчины и женщины возбуждены уголовные дела по ст. 369 (оскорбление представителя власти) Уголовного кодекса Республики Беларусь.



