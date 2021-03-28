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Еще два уголовных дела возбуждены в Беларуси за оскорбления правоохранителей в соцсетях

28.03.2021 13:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Уголовные дела возбуждены в отношении 42-летнего мужчины и 39-летней женщины за публичные оскорбления представителей власти в "Однокласниках" и "ВКонтакте", сообщили в Следственном комитете Беларуси.

"По данным следствия, 16 января этого года 42-летний мужчина в социальной сети "ВКонтакте" разместил под различными публикациями комментарии, содержащие оскорбления в адрес правоохранителей. Комментарии аналогичного содержания 19 октября 2020 года разместила 39-летняя женщина в социальной сети "Одноклассники", - говорится в сообщении.

В отношении мужчины и женщины возбуждены уголовные дела по ст. 369 (оскорбление представителя власти) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

"Следователи допросили подозреваемых, потерпевших и свидетелей. Изучены и приобщены к материалам уголовного дела заключения лингвистических экспертиз и экспертиз радиоэлектронных устройств. Осмотрены мобильные телефоны подозреваемых. На их имущество наложен арест", - цитирует СК interfax.by
 
 
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Уголовные дела возбуждены в отношении 42-летнего мужчины и 39-летней женщины за публичные оскорбления представителей власти в "Однокласниках" и "ВКонтакте", сообщили...
 
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