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Песчаная буря в Пекине - жителям рекомендовано не покидать дома

28.03.2021 13:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Власти Пекина ввели повышенные меры безопасности в связи с песчаной бурей, которая пришла в столицу Китая. Местным жителям порекомендовали в ближайшие часы не выходить на улицы.

Видимость на дорогах составляет менее метра, что представляет дополнительную опасность для водителей.



Как сообщает ТАСС, синоптики отмечают, что уровень загрязнения атмосферы в Пекине превышает допустимую норму в десятки раз. Кроме того, был введен временный запрет на проведение дорожных работ.

Также гражданам рекомендуют не находиться рядом с неустойчивыми конструкциями, деревьями, рекламными щитами и вывесками.
 
 
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Власти Пекина ввели повышенные меры безопасности в связи с песчаной бурей, которая пришла в столицу Китая. Местным жителям порекомендовали в ближайшие часы не...
 
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