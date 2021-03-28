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"Час Земли": как погасли главные достопримечательности России – видео

28.03.2021 13:47 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Внешняя подсветка на главных городских объектах Москвы была отключена в субботу в рамках международной экологической акции "Час Земли". В ходе мероприятия огни погасли на Красной площади, в Московском Кремле, на Останкинской телебашне и Храме Василия Блаженного.

Кроме того, подсветку отключили на зданиях Госдумы, Совета Федерации и правительства Москвы, а также на территории музейного комплекса "Дорога памяти" и Главного храма Вооруженных Сил России.

По данным столичной мэрии, архитектурно-художественная подсветка была отключена в Москве у более чем двух тысяч объектов.

А в Санкт-Петербурге "погасли" 40 знаковых зданий и сооружений города, среди них Эрмитаж, Кунсткамера, Петропавловская крепость, Главный штаб, Меньшиковский дворец и ряд других зданий и мостов.

В ходе акции подсветку отключили на Эйфелевой башне в Париже, башне "Небесное дерево" в Токио, Бранденбургских воротах в Берлине, Колизее в Риме, соборе Святого Петра в Ватикане, Сиднейском оперном театре и многих других достопримечательностях.

"Час Земли" - это символическая акция, цель которой не в экономии электричества, а в привлечении внимания к природоохранным проблемам. Люди, которые в "Час Земли" отказываются от потребления энергии, показывают, что они не остаются равнодушными к будущему планеты.

 
 
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Тысячи значимых объектов и достопримечательностей по всему миру погасили огни в рамках экологической акции "Час Земли". Смотрите на видео, как подсветку отключили...
 
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