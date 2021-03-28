На Червякова 12-летний мальчик побежал на красный и попал под колеса Mercedes

Источник материала: Tut.by

Несовершеннолетний попал под колеса автомобиля на улице Червякова, сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.





По предварительной информации, днем 27 марта водитель Mercedes ехал по улице Червякова и на пересечении с улицей Орловской сбил 12-летнего ребенка, который перебегал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

Мальчика доставили в больницу, где врачи диагностировали у него ушибы.

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