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На Червякова 12-летний мальчик побежал на красный и попал под колеса Mercedes
Источник материала: Tut.by
Несовершеннолетний попал под колеса автомобиля на улице Червякова,
По предварительной информации, днем 27 марта водитель Mercedes ехал по улице Червякова и на пересечении с улицей Орловской сбил 12-летнего ребенка, который перебегал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.
Мальчика доставили в больницу, где врачи диагностировали у него ушибы.
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Ребенка доставили в больницу, где врачи диагностировали у него ушибы.
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