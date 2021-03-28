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Столкновение двух VW на улице Долгобродской попало на видео
Источник материала: Tut.by
Две легковушки столкнулись на столичной улице Долгобродской. Момент аварии попал в объектив видеорегистратора.
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В результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.
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В результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.
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