Столкновение двух VW на улице Долгобродской попало на видео

Источник материала: Tut.by

Две легковушки столкнулись на столичной улице Долгобродской. Момент аварии попал в объектив видеорегистратора.

По информации ГАИ, утром 27 марта 58-летний водитель Volkswagen двигался по улице Долгобродской, выехал на перекресток с улицей Уральской на запрещающий сигнал светофора и врезался в Volkswagen.

В результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.

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