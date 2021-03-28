﻿ Социолог Коршунов: «Вывод – ціхая вада грэблі ірве». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Социолог Коршунов: «Вывод – ціхая вада грэблі ірве»

28.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Бывший директор Института социологии НАН Беларуси Геннадий Коршунов – кратко о текущей ситуации в стране.

Социолог Коршунов: «Вывод – ціхая вада грэблі ірве»

– Лапидарно: система проиграла в политическом и информационном пространстве, у нее осталась только агрессия, – пишет Геннадий Коршунов. – Мнение: улица свою роль выполнила давно, дело за экономикой и альтернативными структурами, институциями, ядрами.

Цинично: система работала, работает и будет работать в режиме постоянного стресса.

Вывод: Ціхая вада грэблі ірве.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывший директор Института социологии НАН Беларуси Геннадий Коршунов – кратко о текущей ситуации в стране.
 
Новости дня
Новости разные
 
"Час Земли": как погасли главные достопримечательности России – видео
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by