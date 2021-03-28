Социолог Коршунов: «Вывод – ціхая вада грэблі ірве»

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Бывший директор Института социологии НАН Беларуси Геннадий Коршунов – кратко о текущей ситуации в стране.





– Лапидарно: система проиграла в политическом и информационном пространстве, у нее осталась только агрессия, – пишет Геннадий Коршунов. – Мнение: улица свою роль выполнила давно, дело за экономикой и альтернативными структурами, институциями, ядрами.

Цинично: система работала, работает и будет работать в режиме постоянного стресса.

Вывод: Ціхая вада грэблі ірве.