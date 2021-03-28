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От сына Виктора Цоя потребовали 13,4 млн рублей за песни знаменитого отца
Источник материала: Навiны
От сына Виктора Цоя через суд потребовали вернуть 13,4 млн рублей за права на песни легендарного музыканта.
С заявлением обратился музыкальный бренд Moroz Records, который ранее имел договор с наследниками Цоя. Об этом сообщает
Как отмечается, во время пяти лет действия договора компания выплачивала отчисления за использование песен отцу и сыну лидера группы «Кино», однако в 2017 году наследники рок-звезды подали иск о расторжении договора, поскольку посчитали отчисления недостаточными.
Басманный суд Москвы постановил расторгнуть договор. Однако Moroz Records подал иск, в котором требует вернуть ранее выплаченные деньги. За пять лет сумма выплат составила 13,4 млн рублей.
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От сына Виктора Цоя через суд потребовали вернуть 13,4 млн рублей за права на песни легендарного музыканта.
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