От сына Виктора Цоя потребовали 13,4 млн рублей за песни знаменитого отца

От сына Виктора Цоя через суд потребовали вернуть 13,4 млн рублей за права на песни легендарного музыканта.



Виктор Цой и его сын Александр. Фото: my.ua.

С заявлением обратился музыкальный бренд Moroz Records, который ранее имел договор с наследниками Цоя. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на telegram-канал Mash.

Как отмечается, во время пяти лет действия договора компания выплачивала отчисления за использование песен отцу и сыну лидера группы «Кино», однако в 2017 году наследники рок-звезды подали иск о расторжении договора, поскольку посчитали отчисления недостаточными.

Басманный суд Москвы постановил расторгнуть договор. Однако Moroz Records подал иск, в котором требует вернуть ранее выплаченные деньги. За пять лет сумма выплат составила 13,4 млн рублей.