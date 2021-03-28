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От сына Виктора Цоя потребовали 13,4 млн рублей за песни знаменитого отца

28.03.2021 13:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

От сына Виктора Цоя через суд потребовали вернуть 13,4 млн рублей за права на песни легендарного музыканта.

 

От сына Виктора Цоя потребовали 13,4 млн рублей за песни знаменитого отца
Виктор Цой и его сын Александр. Фото: my.ua.

 

С заявлением обратился музыкальный бренд Moroz Records, который ранее имел договор с наследниками Цоя. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на telegram-канал Mash.

Как отмечается, во время пяти лет действия договора компания выплачивала отчисления за использование песен отцу и сыну лидера группы «Кино», однако в 2017 году наследники рок-звезды подали иск о расторжении договора, поскольку посчитали отчисления недостаточными.

Басманный суд Москвы постановил расторгнуть договор. Однако Moroz Records подал иск, в котором требует вернуть ранее выплаченные деньги. За пять лет сумма выплат составила 13,4 млн рублей.

 
 
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От сына Виктора Цоя через суд потребовали вернуть 13,4 млн рублей за права на песни легендарного музыканта.  
 
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