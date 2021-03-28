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Безмерно сжатая пружина когда-нибудь может выстрелить

28.03.2021 14:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

К нынешней белорусской ситуации весьма применима расхожая метафора о пожаре на торфянике, когда сверху огонь не заметен, а в глубине — все полыхает.

Об этом пишет издание naviny.online.

«Протестные настроения никуда не делись. Ситуация для Лукашенко поменялась очень серьезно, он понимает, что не опирается на общество. Он опирается на грубую силу, и это его проблема», — считает Валерий Карбалевич.

По мнению политического аналитика Юрия Дракохруста, новый всплеск протестной активности могут вызвать и экономические провалы властей.

Кроме того, отмечает аналитик, трудно оценить, «какой силы шок испытала в прошлом году система власти, система государственного управления и насколько она сегодня хрупка и слаба». Он напоминает, что в ходе перестройки в СССР дело не выглядело так, что «народ восстал и скинул власть коммунистов» — советская система «рассыпалась сама изнутри, рассыпалась как бы в каждой точке».

Эксперт не исключает, что прошлогодние события очень сильно подорвали, расшатали систему Лукашенко и стали «прологом ее дальнейшей деструкции». И ее разрушение может произойти неожиданно — толчком могут стать, например, протесты на экономической почве.

Собеседник проводит параллель с русскими революциями: в 1905-м даже бои на Красной Пресне не принесли победу восставшим, а в1917-м к отречению царя от престола привел хлебный бунт в Петрограде.

Хороших политических решений для главаря режима в этой ситуации нет.

В экономике хороших решений при том олдскульном командно-административном подходе, который исповедует Лукашенко, тоже быть не может. Если сейчас напечатают пустых денег для спасения госсектора и затыкания бюджетных дыр (а такая «гениальная мысль», кажется, крепчает), то весьма вероятен большой бадабум в духе 2011 года с его дикой девальвацией и гиперинфляцией. Да и в любом случае экономика без реформ будет стагнировать и деградировать.

Ну, и наконец, репрессивная жесть — тоже рискованный метод. Безмерно сжатая пружина когда-нибудь может выстрелить.

Да, протест пока кое-как затоптан. Но на те вопросы, которые общество ребром поставило в прошлом году, ответов у Лукашенко нет. Режим никогда не выглядел столь исчерпавшим себя, как сейчас. Точно так же исчерпала себя в 1980-х советская система, и ее конец был лишь вопросом времени.

Другое дело, что после «совка» не наступил рай. И разрушение режима Лукашенко не означает, что сразу наступит светлое будущее. Более того, эта перспектива таит в себе серьезные риски, в том числе и российской экспансии. Но это уже отдельная тема.
 
 
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К нынешней белорусской ситуации весьма применима расхожая метафора о пожаре на торфянике, когда сверху огонь не заметен, а в глубине — все полыхает.
 
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